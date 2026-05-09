Ucraina, ecco lo “Stash”: il nuovo sistema antiaereo contro gli sciami di droni russi

L’Ucraina ha mostrato per la prima volta il sistema antiaereo “Stash”, una nuova piattaforma a corto raggio impiegata durante un massiccio attacco russo condotto con oltre 400 droni contro diverse regioni del Paese. La comparsa del sistema conferma l’evoluzione della strategia difensiva di Kiev, sempre più orientata verso reti antiaeree distribuite e sostenibili, capaci di contrastare gli attacchi di saturazione preservando, nel contempo, gli intercettori strategici destinati alle minacce a maggiore valore operativo.

La risposta ucraina alla strategia russa della saturazione aerea

Negli ultimi anni Mosca ha progressivamente perfezionato una strategia basata sulla saturazione dello spazio aereo attraverso sciami di droni Shahed-136, munizioni circuitanti e vettori diversivi destinati a compromettere le capacità radar ucraine e a consumare le riserve di intercettori occidentali fornite a Kiev. L’obiettivo non è esclusivamente colpire infrastrutture sensibili, ma logorare in modo continuativo l’intera architettura difensiva ucraina mediante una pressione quantitativa costante.

Il raid del primo maggio conferma questa impostazione. Secondo le autorità ucraine, nel solo settore occidentale sarebbero stati abbattuti almeno 58 droni. L’Ucraina occidentale riveste oggi un’importanza strategica crescente poiché ospita corridoi logistici collegati alla NATO, infrastrutture energetiche, snodi ferroviari, basi aeree e depositi di carburante situati al di fuori del raggio immediato dell’artiglieria russa.

In questo quadro, Kiev sta costruendo una rete difensiva multilivello finalizzata a preservare sistemi strategici come Patriot, NASAMS e IRIS-T, affidando invece il contrasto ai droni a piattaforme più leggere, diffuse e sostenibili sul piano economico. La comparsa dello Stash risponde precisamente a questa esigenza operativa.

Cosa sappiamo

Dal punto di vista tecnico-industriale, lo Stash appare progettato secondo criteri di semplicità costruttiva, sostenibilità logistica e rapida dispersione sul territorio. Il sistema utilizza un lanciatore trainabile a quattro ruote equipaggiato con due missili AGM-114 Hellfire e un radar compatto integrato, rinunciando deliberatamente a piattaforme blindate pesanti e a componenti meccaniche complesse.

La guerra in Ucraina ha infatti dimostrato che la sopravvivenza delle reti antiaeree dipende sempre meno dalla protezione dei singoli sistemi e sempre più dalla capacità di dispersione, dalla mobilità tattica e dalla continuità operativa nel lungo periodo.

L’armamento può essere trainato da veicoli logistici leggeri e schierato rapidamente in prossimità di centrali elettriche, infrastrutture ferroviarie, aeroporti e hub energetici. Una configurazione di questo tipo consente di aumentare la densità della copertura difensiva riducendo sensibilmente costi di acquisizione e manutenzione rispetto ai tradizionali sistemi SHORAD corazzati.

Le immagini recentemente diffuse suggeriscono inoltre l’impiego della variante AGM-114L Longbow Hellfire, missile dotato di seeker radar attivo a onde millimetriche da 94 GHz e capacità “fire-and-forget”. A differenza delle versioni a guida laser, il Longbow è in grado di acquisire autonomamente il bersaglio dopo il lancio, consentendo l’ingaggio rapido di più UAV in sequenza.

Con una portata operativa stimata tra 7 e 11 chilometri e velocità prossime a Mach 1,3, il sistema appare particolarmente adatto all’intercettazione di droni Shahed, che operano a bassa quota e con firme termiche ridotte. In tali condizioni, la guida radar garantisce prestazioni più efficaci rispetto ai tradizionali sistemi a ricerca infrarossa.

La guerra dei droni ridefinisce la difesa aerea occidentale

Secondo alcuni analisti, l’emergere dello Stash evidenzia una trasformazione più ampia che interessa l’intera architettura difensiva euro-atlantica. Il conflitto ucraino ha dimostrato che i sistemi antiaerei occidentali sviluppati nel periodo post-Guerra Fredda non erano stati concepiti per sostenere campagne prolungate basate sull’impiego massiccio di droni a basso costo.

Il nodo centrale riguarda il rapporto tra costo dell’intercettazione e valore del bersaglio. Un missile AGM-114 Hellfire può avere un costo compreso tra 100.000 e 150.000 dollari, mentre un drone Shahed-136 viene generalmente stimato al di sotto dei 50.000 dollari. Tuttavia, l’impiego di intercettori strategici come Patriot PAC-3, AIM-120 o IRIS-T SLM comporta costi significativamente superiori e, soprattutto, riduce le riserve disponibili per contrastare missili balistici, velivoli tattici e armamenti da crociera.

Per questa ragione, all’interno della NATO cresce l’interesse verso piattaforme modulari, facilmente replicabili e basate su arsenali missilistici già disponibili. Gli Stati Uniti hanno già sperimentato configurazioni analoghe sia in ambito navale sia terrestre, mentre diversi Paesi europei stanno valutando sistemi distribuiti dedicati specificamente alla difesa anti-drone.

Il sistema s’inserisce quindi in una tendenza destinata a ridefinire la guerra aerea contemporanea: la superiorità tecnologica non dipenderà più soltanto

dalla sofisticazione dei singoli sistemi d’arma, ma anche dalla capacità industriale e logistica di sostenere nel tempo elevati volumi di intercettazione contro minacce diffuse, decentralizzate e numericamente superiori.