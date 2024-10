I due piloti dispersi e il jet precipitato: cos'è successo al jet "Zapper" Usa

Ascolta ora 00:00 00:00

Un aereo della Marina militare statunitense è precipitato a est del Monte Rainier, nello Stato di Washington, durante un volo di addestramento di routine. Il velivolo coinvolto nell'incidente è un EA-18G Growler della Us Navy. Non si conoscono le condizioni dei due membri dell'equipaggio. Un elicottero MH-60S della Marina dalla Naval Air Station Whidbey Island e altre risorse di ricerca e soccorso stanno esaminando il luogo dell'incidente in cerca dei piloti.

L'incidente dell'aereo Usa

L'aereo, una variante dell'F/A-18 Super Hornet, fa parte dell'Electronic Attack Squadron 130, noto come Zappers. Secondo il comunicato della Naval Air Forces, il mezzo si è schiantato martedì pomeriggio a est del Monte Rainier. " Diverse risorse di ricerca e soccorso, tra cui un elicottero MH-60S della Marina degli Stati Uniti, sono partite dalla NAS Whidbey Island per localizzare l'equipaggio ed esaminare il luogo dell'incidente. A partire dalle 19:00 del 15 ottobre, le condizioni dei due membri dell'equipaggio rimangono sconosciute ", si legge nel comunicato.

L'Ea-18G Growler si sarebbe schiantato nel primo pomeriggio di martedì. Subito dopo l'accaduto sono state mobilitate le squadre di ricerca e soccorso, inviate da Whidbey Island, una base aeronavale nel Pacifico nordoccidentale, dove hanno sede tutti gli squadroni di attacco elettronico tattico della Marina che utilizzano il citato EA-18G Growler. La causa dell'incidente è ancora da chiarire. Le identità dei membri dell'equipaggio non sono state rilasciate e non ci sono video o filmati che hanno immortalato quanto accaduto.

Il jet coinvolto

L'EA-18G Growler è un aereo da guerra elettronica, una variante dell'F/A-18 Super Hornet. L'unità a cui appartiene il Growler ha recentemente completato un dispiegamento a bordo della USS Dwight D. Eisenhower in Medio Oriente. Un comunicato risalente a luglio spiegava che, in quel periodo, l'unità aveva " segnato il primo abbattimento aria-aria di uno squadrone VAQ nella storia della Marina " durante il suo dispiegamento estivo.

" Le parole non possono rendere giustizia a quanto sono orgoglioso di questo team Zapper che ha svolto il suo dovere in combattimento in circostanze incredibilmente difficili per mesi e mesi, spesso senza sapere cosa avrebbe portato ogni giorno ", affermava il comandante Carl Ellsworth, ufficiale comandante dello squadrone, sempre a luglio come ricordato dalla Cnn. " Il meglio del nostro paese è proprio qui al VAQ-130 ", aggiungeva l'ufficiale.

Non è la prima volta che di recente gli Stati Uniti si ritrovano a fare i conti con incidenti simili. Nel novembre 2023, in Giappone, un aereo militare degli Stati Uniti si è schiantato al largo dell'isola di Yakushima, nel sud del Paese.

In quel caso, il velivolo inabissatosi era un convertiplano, ovvero un aereo da trasporto leggero che ha due rotori sulle ali per il decollo verticale che poi si mettono in posizione orientale come eliche per il volo. Per la cronaca, l'Osprey, prodotto da Boeing e dall'industria di elicotteri Bell, è un mezzo militare altamente versatile, ma che nella sua storia ha subito diversi incidenti.