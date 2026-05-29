Un veicolo per la guerra ad alta quota: cosa sappiamo del nuovo jolly cinese

Sui social network sono diventate virali alcune immagini diffuse da CCTV-7 che hanno mostrato un nuovo mezzo corazzato per il trasporto truppe dell’Esercito Popolare di Liberazione (PLA) cinese, impegnato in prove di guida ad alta quota sull’altopiano del Tibet. Il filmato, girato in un contesto operativo arido e innevato, rappresenta la prima evidenza pubblica di una piattaforma pensata dalla Cina per affrontare uno dei suoi problemi logistici più complessi: garantire mobilità e sopravvivenza alle unità di fanteria in ambienti estremi.

Il nuovo veicolo cinese

Il veicolo osservato si basa sul telaio FAW MV3, un camion militare 6x6 prodotto da First Automobile Works e già ampiamente utilizzato come piattaforma standard per compiti logistici. In questa variante, però, la configurazione aperta è stata sostituita da una capsula corazzata integrata che unisce cabina di guida e vano truppe in un unico corpo chiuso, progettato per proteggere il personale da freddo, vento e rarefazione dell’ossigeno tipiche delle quote oltre i quattromila metri.

Come ha spiegato nel dettaglio il portale Defence Blog, il mezzo sarebbe in grado di trasportare fino a 22 soldati equipaggiati, con un abitacolo riscaldato e isolato per operazioni prolungate in quota. Le immagini e le informazioni circolate evidenziano una disposizione interna con sedili orientati lateralmente e una configurazione pensata per ridurre l’impatto delle vibrazioni su terreni accidentati.

Sono presenti feritoie per il fuoco e aperture di osservazione lungo la scocca, che consentono ai militari di reagire a eventuali minacce senza abbandonare il veicolo. Questo elemento lo distingue da un semplice mezzo logistico, avvicinandolo a una piattaforma ibrida tra trasporto protetto e supporto tattico. La dottrina che emerge è coerente con le esigenze operative dell’esercito cinese nelle regioni di confine occidentali, dove le condizioni climatiche estreme rendono spesso inefficace il trasporto tradizionale su camion scoperti.

La preparazione di Pechino ad alta quota

Resta tuttavia incerta la designazione ufficiale del veicolo, che dalle immagini non risulta ancora formalmente introdotto nei registri pubblici del ministero della Difesa cinese. Il filmato suggerisce che possa trattarsi di una piattaforma in fase di sperimentazione o di un modello già destinato a reparti schierati nelle regioni del Tibet e dello Xinjiang, dove la mobilità tattica rappresenta una priorità assoluta.

Colpisce l’assenza di sistemi d’arma esterni, elemento che conferma un’impostazione focalizzata esclusivamente sulla protezione e sul trasporto sicuro delle truppe piuttosto che sulla capacità di ingaggio diretto. In questo senso il veicolo riflette una tendenza più ampia dell’Esercito Popolare di Liberazione a investire su soluzioni logistiche specializzate per ambienti estremi, piuttosto che su piattaforme multi-ruolo.

La diffusione delle immagini su CCTV-7, canale militare di Stato, indica inoltre una precisa scelta comunicativa, che lascia intendere l’interesse istituzionale nel mostrare progressi nella capacità di operare in alta quota lungo le aree di confine.

Resta infine il nodo della reale diffusione operativa, ancora non verificabile su

larga scala, che potrebbe chiarire la portata effettiva del programma. Ulteriori dettagli tecnici potrebbero emergere attraverso nuove immagini o documenti ufficiali diffusi nei prossimi mesi dalle autorità militari cinesi.