"Università, fondi sempre in crescita"

Durante l'inaugurazione dell'anno Accademico della Statale era stato il direttore generale a parlare di difficoltà a far quadrare il bilancio. Ieri su Repubblica, a rincarare la dose sono stati anche il prorettore di Bicocca e il dg del Politecnico. Ma al ministero le parole dei direttori generali degli atenei milanesi sono considerate come un «attacco incomprensibile, non suffragato da numeri e dati». Al ministero non capiscono come si possa parlare di «seri problemi» di finanziamento e allo stesso tempo affermare come le Università abbiano a disposizione un «tesoretto» per garantire la funzionalità degli atenei per i prossimi anni. Fonti del ministero fanno presente che il «tesoretto» c'è ed è frutto dei copiosi finanziamenti statali ricevuti negli ultimi anni, che hanno visto un trend fortemente in salita, a cui aggiungere le ingenti risorse del Pnrr. Dunque i numeri. In Bicocca i Fondi di finanziamento ordinario nel 2024 sono stati di 161.100.156 euro contro i 124.630.919 euro del 2019 (+29,26%); al Politecnico nel '24 256.444.175 euro contro i 201.653.067 euro del 2019 (+27,17%); alla Statale 314.863.571 euro contro i 268.228.974 euro del 2019 (+17,39%). E il 2025 vedrà dicono un'ulteriore crescita.

Risorse gestite, dicono, in totale autonomia così come le decisioni circa le nuove assunzioni, indicate come uno dei motivi per cui la spesa «è lievitata»: il numero dei ricercatori è passato in Statale da 2.142 a 2.540, in Bicocca da 972 a 1.202 e al Politecnico da 1.430 a 1.843. Così come i docenti: in Statale da 1.789 a 2.090, Bicocca da 808 a 945 e al Politecnico da 1.190 a 1.357.