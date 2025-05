A "Direzione Nord" Renzi, Calenda, Spada e 4 ministri

Ascolta ora 00:00 00:00

Un evento aperto al pubblico con l'ex premier, Matteo Renzi (alle 18,40) e oltre 80 relatori con tanti temi da affrontare: l'attualità alla giustizia, le guerre e la Chiesa che decide la sua nuova guida, fino all'energia, i trasporti e la cybersecurity. E con un antipasto di campagna elettorale milanese con il primo confronto tra due possibili candidati sindaci: Maurizio Lupi per il centrodestra e Pierfrancesco Majorino per il centrosinistra (alle 19) . Domani, nella sede di Assolombarda, ritorna «Direzione Nord» con una rassegna che guarda al futuro: «Sono tempi difficili che mettono alla prova non solo il governo, ma tutta la classe dirigente italiana, a partire da quella che governa i territori del Nord. Tempi di guerra, di leadership controverse come quella americana e di nuove leadership anche spirituali» spiega l'anima del convegno, il presidente della Fondazione Stelline Fabio Massa. Di fronte a questi tempi difficili, c'è da interrogarsi sulle scelte. «Per questo - aggiunge Massa - Fondazione Stelline promuove ancora una volta questa kermesse giunta alla 25esima edizione con l'evento dedicato al Futuro. Per me che l'ho ideata molto tempo fa, è una piccola pietra miliare nel percorso che tenta il miglioramento della qualità del dibattito pubblico in un momento nel quale pare non interessare il confronto, ma solo la guerra di trincea tra posizioni diverse».

Conclusi i saluti del padrone di casa, il presidente di Assolombarda Alessandro Spada, si parlerà di informazione con il sottosegretario all'editoria Alberto Barachini e l'amministratore delegato della Rai Giampaolo Rossi. Dopo le interviste ai ministri Daniela Santanchè e Carlo Nordio, spazio al segretario di Azione Carlo Calenda, mentre si discuterà di energia con il ministro Gilberto Pichetto Fratin, il presidente di Arera Stefano Besseghini e il direttore di Enel Nicola Lanzetta. Nel mezzo anche gli interventi del leader di Italia Viva Matteo Renzi e del ministro Paolo Zangrillo. Il gran finale sarà tutto dedicato a Milano. Oltre a Lupi e a Majorino, sul palco ci saranno anche il vicepresidente della Regione Lombardia Marco Alparone e la presidente del Municipio 9 Anita Pirovano. La rassegna tornerà poi a giugno con un convegno dedicato alla salute e a novembre con Italia Direzione Nord.

«In più - conclude Massa - sto lavorando a un'espansione di Direzione Nord sui territori. Un progetto ambizioso, ma che ritengo fondamentale nella mission che ci siamo prefissati: creare spazi di dialogo aperto, non fazioso e informato».