Disabile di 64 anni è prigioniera in casa da 3 settimane

L'ascensore non va, l'inquilina, disabile di 64 anni, non può uscire di casa e sono tre settimane che non va a lavorare. Sul posto di lavoro risulta «assente non giustificata», non percepirà perciò alcuno stipendio. A prendersi a cuore la paradossale vicenda della signora prigioniera nel suo appartamento, in via Caduti di Marcinelle, in uno stabile di MM Casa, è Davide Rampi, capogruppo Lega in Municipio 3.

«È scandaloso, la donna ha il 100% di invalidità e ha più volte contattato nelle scorse settimane il numero verde 800 013 191 del Comune, che offre un accompagnamento gratuito alle persone con disabilità motorie in caso di blocco di ascensori. Il servizio comunale permette l'accompagnamento per non mancare le visite mediche o per raggiungere il luogo di lavoro (è quanto riportato in calce nel cartello di avviso apposto al piano 0), ma al telefono la donna si è sentita rispondere dall'operatrice, che il servizio è destinato alle sole visite mediche».

Rampi non si spiega il disservizio: «La signora si ritroverà decurtate dallo stipendio la bellezza di almeno 3 settimane lavorative con la sola colpa (e sfortuna) di abitare in un alloggio al terzo piano di uno stabile gestito da MM Casa». Ancora: «Si parla spesso, e tanto, di discriminazioni qui è il Comune a discriminare una persona con disabilità, per cui sulla questione vedrò di andare a fondo. Un anno fa ero intervenuto, sempre su questo stabile, per una famiglia con minori, lasciata in un alloggio invaso da muffa in tutte le stanze e che recentemente si è addirittura allargata anche all'appartamento adiacente.

Se il Comune non è all'altezza di gestire l'edilizia residenziale pubblica, cambi mestiere o passi la palla».