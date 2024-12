Dolomiti Superski, "safari" di sette giorni di pura passione

Ascolta ora 00:00 00:00

Dolomiti Superski: due parole che si traducono nello skipass dei sogni di ogni sciatore. Da Stati Uniti, Australia, Giappone, Canada, mezz'Europa e tutta Italia gli appassionati di sci e snowboard, avventura e panorami sopra gli standard arrivano in pellegrinaggio in Val di Fassa perché sanno che qui, grazie a questo esclusivo passe-partout delle nevi, possono accedere al comprensorio più esteso del globo e volare su 1.200 chilometri di piste strepitose a cavallo di quindici aree sciistiche con vista sulle Dolomiti.

A loro disposizione cime di una bellezza disarmante, paesaggi che sembrano usciti dal libro delle fiabe, candidi sentieri battuti a regola d'arte che si muovono liberi e sinuosi, quattro skitour d'eccezione - Sellaronda, Giro della Grande Guerra, Panorama Skitour e Sass Becé Tour - e Dolomites Ski Safari, nome in codice per definire l'ultima e più completa settimana bianca tra le Dolomiti ladine.

Valida per tutta la stagione, è una vera e propria vacanza che, organizzata in tutto e per tutto, ha base in Val di Fassa, dura sette giorni, è adatta a single, coppie e piccoli gruppi, purché appassionati di montagna e di buon livello sciistico, ed è disponibile in due formule.

La prima, più spartana, propone pernottamenti in baite e rifugi direttamente sulle piste da sci; la seconda, invece, si appoggia ad alberghi e strutture ricettive in paese. Entrambe le formule prevedono, inclusi nella quota di partecipazione, transfer, skipass, maestri di sci esperti e, soprattutto, una settimana bianca da mille e una notte.

Di giorno in giorno, la vacanza passa di impianto in impianto, di rifugio in rifugio, attraversando le piste più belle e, senza praticamente togliere mai gli sci, esplorando i paesaggi più suggestivi che incorniciano non solo la Val di Fassa, ma anche le valli di Gardena, Alta Badia, Arabba e Cortina. Ogni tappa del percorso diventa un'occasione per scoprire angoli nascosti e vivere la montagna in modo autentico

A cadenzare, poi, le giornate di Dolomites Ski Safari, soste in baite e rifugi tipici dove la pausa di ristoro invita ad abbandonare ogni dieta e conteggio caloria per lasciarsi deliziare il palato da specialità locali. Da canederli fatti in casa a zuppe d'orzo e verdure, da speck e formaggi a chilometro zero a fette extralarge di strudel caldo e fragrante accompagnato da gelato alla crema o cioccolato fuso, ogni piatto è un inno alla tradizione culinaria delle Dolomiti. Ed è preparato con passione da ristoratori che fanno dell'accoglienza la loro missione. Proprio questo è uno dei punti di forza della vacanza: l'incontro tra sport, paesaggio, cucina e ospitalità locale. Il pacchetto non si limita, però, a discese mozzafiato e pranzi gustosi.

Per arricchire l'esperienza, sono previste anche attività come «Skisunrise», lo sci all'alba, che accompagna sulle piste ancora deserte, oppure gli aperitivi al tramonto sulle terrazze panoramiche. Per chi desidera rilassarsi e rigenerarsi, non mancano momenti dedicati al benessere presso le Terme Dolomia e QC Terme Dolomiti, meritate coccole dopo una giornata intensa sulla neve.