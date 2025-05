Da domani al 14 settembre 9 linee deviate. Ecco come cambiano i percorsi dei tram

Ascolta ora 00:00 00:00

Milanesi attenzione. Saranno mesi complicati per gli abbonati e gli utenti dei mezzi pubblici. Sono nove, infatti, le linee dei tram deviate per via dei lavori di riqualificazione di piazza Cordusio. Da domani al 29 giugno diverse linee cambiano servizio: sono il 2, 12, 14, 16, 19 e NM1.

In particolare il tram 2 non passerà tra corso Colombo/Coni Zugna e Lanza: da qui torna al normale percorso verso Bausan. Dal capolinea di Bausan riparte al contrario.

Tram 12. Devia e non passa tra Missori, Lanza e Certosa: effettua normale servizio tra Molise e la fermata Missori. Da qui percorrerà corso di Porta Romana effettuando le fermate del 16 fino a Monte Velino, per poi ripartire al contrario.

Disagi anche per chi prende abitualmente il 14: da domani e fino al 29 giugno la linea si spezza in due percorsi separati. Si interrompe e non passa tra Cairoli (via Cusani) e via Torino. I tram 3 e 14, solo dal 2 al 29 giugno, saltano le fermate in via Spadari e il capolinea di via Cantù.

Così il tram 16 devia e non passa tra largo D'Ancona-Missori-Monte Velino. La linea effettua normale servizio tra il capolinea San Siro e largo D'Ancona, per poi passare da Cadorna, Cairoli e Lanza. Dopo Lanza, fa tutte le fermate del 12 fino a Certosa.

Modifiche anche alla circolazione della linea 19 che non effettua servizio tra Bixio e piazza Virgilio, deviando nelle due direzioni.

Bus notturni NM1 da Molino Dorino verso Sesto FS deviano e saltano le fermate del centro (in alternativa, si possono usare le fermate della linea 85 di Cairoli e largo Augusto).

Nella seconda fase del cantiere ovvero dal 30 giugno al 14 settembre cambiano le deviazioni del percorsi dei tram. Il 3 non passa tra Duomo e la fermata San Gottardo/piazza 24 Maggio: da qui passa in Gorizia facendo le stesse fermate del 14.

A sua volta il 14 non passa tra Lorenteggio, Cantore e Cairoli (via Cusani) venendo sostituito dal tram 3.

La linea 15 effettua il capolinea in piazza Fontana, non in via Dogana, mentre il 24 e il 27 si fondono in una sola linea, quella del 24. Il 27 è sostituito dal 24, che viaggia tra il Vigentino, via Larga e viale Ungheria.

Il 24 segue il solito percorso tra il capolinea Vigentino e la fermata di via Larga. Da via Larga, non effettua il capolinea in piazza Fontana, ma continua il servizio sul percorso del 27: fa le sue stesse fermate e termina in viale Ungheria.