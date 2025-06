Al Don Lisander il jazz è servito: apre Luca Jurman

Ascolta ora 00:00 00:00

Buona musica, alta cucina, un ambiente raffinato. Da domani è il «salotto» con tutti questi ingredienti, insieme che si potrà frequentare nel centro di Milano, è il Don Lisander - a due passi dalla Scala -. È questo il frutto di un progetto, nato con un tandem formato dal ristorante stellato di via Manzoni e dal jazz-club per antonomania nella capitale lombarda, Blue Note. Idea degna di nota grazie al patron del locale Stefano Marazzato e i vertici del Blue Note stesso, che così - per il club all'Isola che va in sonno estivo fra poco - hanno trovato un altro modo assai «gustoso» per proseguire.

Se ne è parlato coi protagonisti dell'operazione che hanno spiegato che cosa si ascolta e cosa si gusta, fino al 24 luglio, data dell'ultima serata. Non è la prima volta per questo evento, ma è un gran ritorno: otto appuntamenti in tutto, ognuno di questi col suo sapore, una sua fisionomia.

«Per ogni concerto abbiamo creato un menu a tema ispirato alla serata; piatti di terra e mare, pensati per accompagnare le atmosfere musicali. Ogni menu sarà abbinato ai vini della cantina Zeni, eccellenza della Valpolicella», spiegano al Don Lisander. Giusto per farsi un'idea, ecco come sarà il primo appuntamento (5 giugno, dalle ore 19,45): in scena Luca Jurman, piano e voce, e la sua band. Si potrà ascoltare la sua performance gustando, come recita il menu titolato «Mare»: «Carpaccio di tonno, avocado e cetriolo marinato, lime e germogli, Riso Carnaroli mantecato al burro, acciughe, limone e gamberi rossi; Panna cotta al cioccolato bianco e crumble di lamponi e Soave Doc Classico Vigne Alte ZENI1870». «Con queste serate vogliamo anche sostenere una causa importante. Una parte del ricavato sarà devoluta alla Fondazione SlaFood, per contribuire alla ricerca contro la Sla», aggiungono nel ristorante.

Ma ecco gli altri eventi musicali, che vengono inquadrati come «Off», quindi da intendersi come fuori dagli schemi e fuori dalle gloriose mura del tempio milanese di via Borsieri. Date.

In cartellone il 12 giugno Gigi Cifarelli & Co.; lui considerato uno dei chitarristi jazz italiani più autorevoli a livello internazionale. Il 19 Funkincasa, progetto collettivo che mescola varie lingue e generi musicali (Funk, Soul, cantautorato, Jazz). Il 26 giugno arriva Mario Lavezzi col suo live «E la vita bussò».

Il 3 luglio Joyce Elaine Yuille Quartet, 10 luglio Simona Bencini, voce e presenza inconfondibile dei Dirotta su Cuba; 17 luglio Stefano Signoroni, compositore, pianista ed entertainer. E gran finale il 24 luglio sera, ancora con Gigi Cifarelli, con la cantante-chitarrista Rossella Cappadone (info: www.ristorantedonlisander.com).