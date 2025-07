"Dona Italia", così batte il cuore Qr-code

Un QR-code a forma di cuore, per semplificare le donazioni attraverso uno strumento digitale innovativo, sicuro e accessibile a tutti i donatori e agli Enti del Terzo Settore. È stato presentato ieri alla Camera dei Deputati "Dona Italia" (già avviato con i primi ETS, sarà disponibile da ottobre) inventato e messo a punto dalla PayTech europea. "Come Nexi da sempre abbiamo contribuito alla digitalizzazione dei pagamenti ed alla loro diffusione nel nostro Paese, con la ferma convinzione che siano un fattore chiave di sviluppo economico e sociale. Per questo motivo abbiamo deciso di mettere le nostre migliori competenze e tecnologie di leader Europeo anche al servizio della digitalizzazione del Terzo Settore, che rappresenta la quarta economia in Italia, dopo l'Industria, il Commercio e la Pubblica Amministrazione, e che tanto contribuisce allo sviluppo e coesione sociale del nostro Paese" ha commentato Paolo Bertoluzzo, CEO di Nexi Group.

"Con Dona Italia mettiamo a disposizione degli italiani e degli Enti del Terzo Settore, a partire dai più piccoli e meno tecnologicamente attrezzati, una soluzione innovativa per donare e raccogliere donazioni nel modo più semplice e sicuro. Dona Italia non è solo un progetto tecnologico che fa leva sulle nostre competenze e investimenti, ma soprattutto un nostro contributo concreto alla diffusione delle donazioni, allo sviluppo del Terzo Settore e, in ultima istanza, allo sviluppo sociale del nostro Paese". Nonostante nel 2024 i pagamenti digitali in Italia abbiano superato per la prima volta il contante in termini di valore transato, nel Terzo Settore permane ancora una forte dipendenza dal denaro fisico: durante gli eventi in presenza, il 43% delle donazioni avviene ancora in contanti, contro il 21% tramite POS e smartphone e il 17% attraverso strumenti di pagamento online.

Di fronte a questo evidente ritardo nella digitalizzazione di gran parte del Terzo Settore, Nexi si è impegnata a sviluppare nuove soluzioni tecnologiche e innovative in linea con le attuali abitudini di pagamento dei cittadini che gli semplificano le donazioni e che quindi permettano agli ETS di migliorare le loro iniziative di raccolta fondi. Con Dona Italia, Nexi ha lancia uno speciale QR-code a forma di cuore che avrà un potenziale di utilizzo trasversale e potrà essere associato a tutti gli asset di comunicazione utilizzati dagli ETS dalle campagne stampa ai gadget alle iniziative fisiche di raccolta nelle piazze. Come funziona? Sarà molto semplice: basterà inquadrare il QR-code con il proprio smartphone, accedere alla pagina dell'ETS sulle piattaforme di Nexi, seguire le istruzioni ed effettuare in pochi secondi una donazione sicura, avendo anche la possibilità di scegliere tra le più diffuse modalità di pagamento online.

"Con questo progetto Nexi conferma l'impegno nel mettere la propria tecnologia al servizio dell'inclusione, della trasparenza e dell'efficienza. L'obiettivo è supportare gli Enti del Terzo Settore nell'adozione di soluzioni digitali semplici, sicure e accessibili, che ne valorizzino l'impatto sociale e ne potenzino la capacità operativa - ha dichiarato Marcello Sala, Presidente di Nexi - Nexi è un'infrastruttura strategica del Paese, a supporto non solo del sistema economico, ma anche di quei settori che rappresentano un pilastro fondamentale per la coesione sociale e lo sviluppo sostenibile dell'Italia".

A chiudere i lavori, con un intervento che ha unito il tono istituzionale a una visione ampia del rapporto tra economia e

società, è stato il ministro dell'Economia e delle Finanze Giancarlo Giorgetti: "Quando profit e non profit si uniscono, si arricchiscono entrambi. Da questo punto di vista Nexi ha dimostrato di saper fare una grande cosa".