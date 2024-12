Una due giorni con le musiche di "Harry Potter"

Ascolta ora 00:00 00:00

Musica maestri, con le grandi colonne sonore per i film. In questi giorni, a Milano, un ritorno degno di nota. Riecco l'Orchestra italiana del Cinema al Tam, per due giorni (oggi 21 e domani alle 15 e 21) per presentare in prima assoluta italiana il sesto film della saga «Harry Potter e il Principe Mezzosangue in Concerto».

Sul palco una formazione di ottanta musicisti dell'Orchestra Italiana del Cinema, diretta da Timothy Henty, che eseguirà la partitura di Nicholas Hooper dal vivo in sincrono con la proiezione del film, in alta definizione su uno schermo di oltre dodici metri e con dialoghi in italiano.

«In un certo senso Harry Potter lo abbiamo visto crescere, e noi siamo cresciuti con lui - ricorda Marco Patrignani, Founder e presidente dell'Orchestra Italiana del Cinema e direttore artistico del Roma Film Music Festival - La nostra orchestra è la prima realtà specializzata in questo genere di concerti, dove sensibilità artistica e perizia tecnica si fondono per regalare emozioni agli spettatori di tutte le età». È anche grazie al successo del format del cineconcerto sperimentato nel tempo anche su altri blockbuster «che tre anni fa è nato il Roma Film Music Festival, di cui ad aprile 2025 celebreremo la quarta edizione». Un po' di storia, sul grande schermo.

Mentre Lord Voldemort stringe la sua presa sia sul mondo dei Babbani che su quello dei maghi, Silente è sempre più determinato a preparare Harry alla battaglia imminente. Anche se lo scontro si avvicina, l'amore sboccia per Harry, Ron, Hermione e i loro compagni. L'amore è nell'aria, ma il pericolo è dietro l'angolo e Hogwarts potrebbe non essere mai più la stessa.

Nominata per il GrammyAward nel 2010, la colonna sonora di Hooper ritorna in questo capitolo di «Harry Potter» debuttando al ventinovesimo posto nella classifica di Billboard 200, diventando così la

colonna sonora più alta in classifica di tutta la saga di Hogwarts. Considerata «emotivamente travolgente» da Variety, presenta motivi unici e straordinari che ben rappresentano la grandezza e la portata del Mondo Magico.