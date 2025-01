In due o senza casco sul monopattino: 234 le multe dei vigili

Ascolta ora 00:00 00:00

Quasi otto multe al giorno inflitte ai conducenti di monopattini, 201 a chi è stato pizzicato senza casco e 33 a chi circolava con un passeggero a bordo, per un totale quindi di 234. Trentatrè sanzioni a chi guidava in auto in stato d'ebbrezza - circa una al giorno -, solo tre per guida sotto l'effetto di stupefacenti, 42 multe con ritiro della patente da un minimo di quindici giorni a due mesi a chi usava il cellulare alla guida. É il bilancio del primo mese di controlli della Polizia locale legati al nuovo Codice della strada (targato Salvini) in vigore dal 14 dicembre. Si aggiungono 86 «sospensioni brevi della patente», previste per chi ha un punteggio sulla patente inferiore a 20 punti e in presenza di infrazioni specifiche già sanzionate in precedenza, come la circolazione contromano, il mancato rispetto delle precedenze o il sorpasso a destra ove non è consentito, la guida senza casco o con un modello irregolare, la sosta in corsia di emergenza senza una valida motivazione. La durata della sospensione breve è articolata in due periodi: sette giorni per chi ha un punteggio inferiore a 20 ma superiore a 10 punti, di 15 giorni per chi ha meno di 10 punti. Questi i primi dati raccolti dai vigili sul territorio di Milano. L'assessore comunale alla Sicurezza Marco Granelli afferma: «Siamo da sempre impegnati per una maggiore sicurezza in strada e, accanto al rispetto delle regole e alla prudenza di chi è alla guida di qualunque veicolo, abbiamo sempre pensato che le multe potessero costituire un valido deterrente. Le nuove regole del Codice della strada, che qui non discuto articolo per articolo, mi pare vadano nella stessa direzione».

Anche Polizia stradale e Arma dei Carabinieri hanno raccolto i dati a livello regionale e hanno valutato gli effetti sugli incidenti stradali. In tutta la Lombardia, tra il 14 dicembre e il 14 gennaio, sono risultati mediamente in calo del 16,6% rispetto all'anno prima (da 1.014 a 846, quindi 168 in meno nello stesso periodo), quelli con esito mortale si sono ridotti del 33,3% (da 18 a 12), idem il numero di persone decedute e si aggira intorno al 19,4% il calo degli incidenti con lesioni (da 465 a 375, novanta in meno), del 23,3% il numero di persone ferite (da 679 a 521, quindi 158 in meno). Le 34.127 pattuglie messe in campo da Stradale e Cc hanno contestato 16.161 violazioni, tra cui 404 per eccesso di velocità, 716 per il mancato utilizzo delle cinture di sicurezza, 425 per l'uso del cellulare alla guida. Ancora: 290 sanzioni per guida in stato d'ebbrezza, 80 per guida dopo aver assunto stupefacenti, e questi casi rientrano tra i 947 in cui è scattato il ritiro della patente. Ritirate anche 727 carte di circolazione e decurtati 30.548 punti della patente in un mese in tutta la Lombardia, oltre mille al giorno.

Il sindaco Beppe Sala è tornato invece ieri sul divieto di fumo all'aperto in vigore dal primo gennaio, «mi sembra una campagna giusta - sostiene -. Continueremo a fare multe», per ora sono state soltanto sette, ma è anche un fatto culturale». Slitta «per problemi tecnici» l'estensione del pagamento di Area C anche nel weekend, se va bene potrebbe scattare solo dal 2026.

Protesta il verde Carlo Monguzzi: «É un errore, la credibilità del sindaco che l'aveva annunciata e ora la revoca scende sempre più». Per il consigliere regionale FdI Marco Bestetti invece «non ha effetti sullo smog e la giunta invita a usare i mezzi ma ha tagliato con la mannaia migliaia di corse di tram e bus».