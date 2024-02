In due ore "Mare fuori" ha bruciato ogni record su RaiPlay

L'attesa era grande. E non è andata delusa. La quarta stagione di Mare fuori ha debuttato battendo ogni record. Ieri nelle prime due ore di visualizzazione su RaiPlay (da mezzanotte alle due, orario limite di rilevazione quotidiana dei dati Auditel che vengono annunciati alle 10 del mattino) la serie con protagonisti i ragazzi del carcere minorile di Napoli ha raccolto 1.136.202 visualizzazioni con oltre 422mila ore di tempo speso a guardarlo. Significa un più 82 per cento rispetto al debutto della terza stagione lo scorso anno. Se poi si considera che da ieri sono on line sulla piattaforma RaiPlay i primi sei episodi, immaginate quanti ragazzi saranno rimasti davanti alla tv (o meglio al pc o al tablet) tutta la notte a vederseli tutti (e quanti sonni sui banchi di scuola). Dunque i numeri saranno esponenziali stamattina, quando si conosceranno i dati dell'intera prima giornata di messa in onda. Del resto i fan aspettavano con ansia di vedere come sarebbe finito il duello tra Carmine e Don Salvatore con Rosa finita in mezzo e tutto il resto del racconto. Un successo, quello di Mare fuori, che dovrebbe riconciliare tutti con la tanto bistrattata televisione di Stato. E che verrà ovviamente spremuto su tutti i fronti, soprattutto al Festival di Sanremo che ospiterà anche quest'anno alcuni dei protagonisti e che vedrà in gara Clara Soccini (nella foto), che nella serie interpreta Crazy J. Del resto la musica è uno degli elementi fondamentali del successo della fiction. Gli episodi poi arriveranno in prima serata su Raidue dal 14 febbraio.