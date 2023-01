E adesso con la vittoria di "The White lotus" le serie parlano italiano

Si può fare il bilancio dei primi grandi premi dell'anno per il cinema e la televisione. I Golden Globe 2023 - assegnati da una giuria di circa novanta giornalisti iscritti all'HFPA (Hollywood Foreign Press Association) - hanno decretato quali sono le migliori serie televisive degli ultimi dodici mesi. E per una volta, caso più unico che raro, l'impressione è che il pubblico sarà sostanzialmente d'accordo con i critici professionisti della Hfpa.

A differenza dell'edizione fiacca del 2022 - la cerimonia, anche a causa delle restrizioni dovute al persistere della pandemia di Covid-19, fu tenuta a porte chiuse, senza star né il ritiro dei premi - quest'anno c'erano un gran numero di serie competitive. Ma nonostante tutto è stata ancora una volta Hbo a portarsi a casa i premi più rilevanti. Rispetto agli Emmy ci sono meno categorie da spartirsi e questo network ha intascato la vittoria in due delle tre principali sezioni televisive.

Partiamo dal piatto forte per eccellenza: House of the Dragon, il prequel di Game of Thrones, è stata premiata come miglior serie drammatica dell'anno battendo Better Call Saul, Ozark, Scissione, The Crown. Ed è un risultato davvero importante perché si è imposta lì dove persino la prima serie tratta dai racconti di George R.R. Martin non è mai riuscita a vincere in otto stagioni. House of the Dragon era in lizza, con Emma D'Arcy (che interpreta Rhaenyra Targaryen da adulta), anche per la migliore attrice, ma alla fine è stata Zendaya a vincere per l'impegnativo ruolo in Euphoria, un altro show Hbo.

Sul fronte miniserie, The White Lotus 2 ha battuto titoli come Black Bird, Dahmer, Pam & Tommy, The Dropout. E, come se non bastasse, ha regalato a Jennifer Coolidge il suo primo Golden Globe come attrice non protagonista. Altro trionfo per Hbo, che in questo caso diventa in parte anche un successo italiano. Questa seconda stagione, The White Lotus Sicilia, non è solo una serie americana ambientata in Italia, è una serie americana in italiano per una buona metà. Quasi metà degli attori sono italiani. E tra questi spicca Sabrina Impacciatore, che ora sta ora vivendo il suo american dream grazie alla nuova notorietà internazionale (meritatissima visto la sua lunga e brillante carriera italiana). Made in Italy è anche quasi tutta la colonna sonora che attinge a pezzi più moderni e più classici, fra cui numerose incursioni del tutto decontestualizzate di canzoni di Fabrizio De André, che con la Sicilia non c'entrano moltissimo... Ma pazienza, potrebbero far riscoprire all'estero anche uno dei nostri migliori cantautori.

Solo sulla terza e ultima categoria tv pesante, i titoli comedy, Hbo, presente con Hacks, non ha sfondato. Sul podio ci è salita Disney+, con Abbott Elementary. A molti in Italia questo titolo suonerà ignoto, nonostante la forza della piattaforma di streaming: dipende dalla poca promozione al di fuori degli Usa, per cui il prodotto è stato pensato. Il Golden Globe diventa così occasione per buttare uno sguardo alle avventure di un gruppo di insegnanti di una scuola pubblica di Filadelfia che, nonostante le difficoltà economiche, fanno di tutto per garantire ai loro allievi quel che serve per sfondare.

Poi, chi la dura la vince, dopo 5 stagioni di straordinario successo, Yellowstone è riuscita finalmente ad agguantare il suo primo riconoscimento importante con la vittoria di Kevin Costner come miglior attore in un drama.