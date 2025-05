Il centrodestra: "Riferisca in aula"

Ascolta ora 00:00 00:00

Il centrodestra chiama in aula il sindaco dopo l'ennesimo cambio di rotta sul tema dell'urbanistica. I capigruppo Riccardo Truppo (FdI), Luca Bernardo (Fi), Alessandro Verri (Lega) e Mariangela Padalino (Noi Moderati) hanno inviato ieri una nota congiunta a Sala per chiedergli di essere presente lunedì in Consiglio comunale e relazionare sulle «ultime criticità». Dopo «i gravissimi e delicati fatti legati all'Urbanistica targata Sala, completamente allo sbando e senza una direzione, abbiamo assistito anche alle dimissioni in toto dei membri della Commissione Paesaggio che avrebbero dovuto interpretare una rinascita del settore. L'opposizione vuole rivolgergli perplessità, dubbi, contestazioni e magari anche qualche proposta utile». Truppo sottolinea che sull'urbanistica «stiamo vivendo uno scenario surreale, non stupisce che gli investitori scappino». Alessandro De Chirico (Fi) sottolinea che «dopo oltre un anno la giunta torna sui propri passi e si adegua alle indicazioni della Procura. Si è perso troppo tempo, ma la cosa grave è che l'assessore all'Urbanistica Tancredi non sia ancora stato sfiduciato. E chi risarcirà le migliaia di famiglie che aspettano che gli venga consegnata casa?».

Il verde Carlo Monguzzi, che con i comitati anti cemento contestava anche il decreto Salva Milano, ora gongola: «La giunta ha capitolato. Avevamo ragione noi, aspettiamo le scuse e un cambiamento radicale. Sindaco, giunta e compagnia bella hanno condotto una assurda e insana battaglia per coprire errori e stoppare le indagini della magistratura.

Ora si va nella direzione che avevamo chiesto, piani attuativi e non Scia, dimissioni della Commissione Paesaggio. Ma serve autocritica e riconoscere errori e responsabilità». Sala invece ieri ha ribadito: «Ci adeguiamo in attesa delle sentenze, spero e credo di poter tornare alle regole seguite dal Comune negli ultimi 13 anni».