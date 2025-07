E saltano anche studentati da oltre 1500 posti

L'onda lunga dell'inchiesta milanese sull'urbanistica scuote anche un settore particolarmente delicato per la città, quello degli studentati universitari. Solo un caso, per ora, ma emblematico è quello che riguarda la società Redo, specializzata in rigenerazione urbana e social housing, che ha recentemente comunicato al Ministero dell'Università, guidato da Anna Maria Bernini, la rinuncia a tre importanti progetti a Milano, già finanziati attraverso il Pnrr.

Qualche giorno fa Redo si è tirata indietro. Ha annunciato di non poter firmare gli atti d'obbligo relativi a questi interventi a causa dei ritardi nel rilascio dei titoli abilitativi, un passaggio burocratico fondamentale per l'avvio dei cantieri. Ritardi che ovviamente mettono a rischio la consegna dei lavori e di conseguenza anche i finanziamenti stessi. I ritardi sono stati aggravati anche dall'impossibilità di attivare le deroghe urbanistico-amministrative richieste nei mesi scorsi. Risultato: la rinuncia alla realizzazione di ben 1.530 nuovi posti letto per studenti, suddivisi tra i progetti di Rogoredo (473 posti), Greco Breda (447 posti) e San Leonardo (600 posti). Gli interventi erano già stati ammessi al finanziamento con apposito decreto ministeriale e rappresentavano un tassello importante sicuramente per la città ma anche per il raggiungimento di un obiettivo importante per l'intero Paese: la realizzazione di 60.000 nuovi posti letto per gli studenti entro il prossimo giugno 2026, così come previsto dal Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza. Un obiettivo considerevole per il quale il governo ha stanziato risorse ingenti 1,2 miliardi di euro e ha aperto bandi a cui per la prima volta possono partecipare anche enti pubblici, come comuni e università. Che erano stati invitati e sollecitati dal ministero a partecipare ai bandi già attivi il tavolo tecnico Lo stesso Ministero, in un incontro con i rettori organizzato nei mesi scorsi, ha ribadito che non è necessario un tavolo tecnico permanente: l'invito era invece a partecipare concretamente ai bandi già attivi. La rinuncia di Redo suona un po' come un campanello d'allarme per Milano dove l'esigenza della realizzazione di studentati è ormai un'emergenza.

Il rischio è che, se i progetti non vengono avviati e completati entro la scadenza di giugno 2026, i finanziamenti del PNRR vadano persi. A quel punto, non solo si perderanno risorse preziose, ma si aggraverà una carenza strutturale di alloggi per studenti.