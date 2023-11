Eastwood è l'ispettore Callaghan e Sordi un "nuovo mostro"

Il cartone natalizio di Netflix è ora disponibile. Si tratta del gradevole Leo (curiosamente, anche il cognome del doppiatore italiano, Edoardo Leo), una lucertola parlante che, da 74 anni, è la mascotte di una scuola elementare. Sarà lei ad aiutare i bambini a superare le loro ansie. Sempre natalizio, ma su Prime Video è Elf me, che dimostra come anche gli italiani possano fare un buon fantasy, ispirato al Natale. Qui Lillo è un elfo che si ritrova a casa del problematico Elio, ragazzino che vive con la madre; si aiuteranno a vicenda. Sempre in tema è I terribili nove, su Disney+, con un ragazzino che medita vendetta quando scopre che Santa Claus lo ha messo sulla lista dei cattivi. Chi ama il thriller, invece, apprezzerà, sempre su Disney+, Assassinio a Venezia, con Kenneth Branagh ancora nei panni di Poirot. Passando alla tv non a pagamento, oggi non mancano certo le proposte. Come la commedia storica Scipione detto anche l'africano (Rai Storia, 15.05), occasione per riammirare la bravura di attori come Mastroianni e Gassman. Alle 19.01, su Iris, Clint Eastwood (foto) è il protagonista di Ispettore Callaghan: il caso Scorpio è tuo!, primo capitolo della serie dedicata al poliziotto di San Francisco. Serata, invece, in compagnia de I nuovi mostri (Rai Storia, 21.10), con Tognazzi e Sordi. Passando a domani, su Rai Movie (10.50) Totò è un presidente di calcio in Gambe d'oro. Alle 14.50, su Rai Movie, ecco un classico come Irma la dolce, di Billy Wilder. Si chiude, domani sera, con il film per famiglie Harry Potter e l'Ordine della Fenice (Italia 1, 21.15).