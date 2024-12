Ecco le cinque leve a sostegno delle aziende

Ascolta ora 00:00 00:00

Cinque strumenti per dare un nuovo impulso all'economia e per supportare le imprese. Regione Lombardia ha messo a disposizione del tessuto produttivo cinque misure di agevolazione con l'obiettivo di rafforzare ancora di più le filiere del territorio. Su volontà dell'assessore regionale Guido Guidesi, uno stanziamento di oltre 100 milioni di euro supporta oggi queste leve dello sviluppo economico.

La prima è la «Misura per il Rafforzamento delle Filiere produttive e degli Ecosistemi industriali 2025», per la quale sono in campo 34 milioni di euro finalizzati alla costituzione e al consolidamento delle filiere, con l'obiettivo di sostenere investimenti su innovazione, digitalizzazione e sostenibilità, compresa in particolare una specifica attività di sviluppo sperimentale.

Il secondo strumento è invece la «Misura per la transizione delle MPMI lombarde verso modelli di produzione circolari e sostenibili», da 12 milioni di euro complessivi. In questo caso, l'obiettivo è supportare le aggregazioni di almeno cinque imprese per filiera rispetto a interventi che riguardano la sostenibilità e la transizione ecologica. Il terzo strumento, di prossima apertura, è poi la «Linea Competenze per lo sviluppo» da 10 milioni di euro complessivi, rivolto alle aggregazioni di piccole e medie imprese intenzionate a investire sulla formazione e le competenze del personale.

Le ulteriori due misure rispondono poi in modo concreto alla mancanza di liquidità di alcune piccole e medie imprese. Con 32 milioni di euro complessivi stanziati a favore, il quarto strumento promosso da Regione Lombardia è infatti il «Basket Bond Filiere Lombardia per filiere sostenibili, innovative e competitive», per sostenere le pmi nell'accesso a forme di credito alternativo per finanziare i progetti di filiera, attraverso lo strumento finanziario dei Basket Bond (portafogli di minibond emessi da più imprese) assistiti da una garanzia e da un contributo a fondo perduto a copertura, rispettivamente, delle prime perdite e dei costi di emissione.

La quinta leva è infine il «Credito Adesso Lombardia Factoring» da 20 milioni di euro complessivi, per sostenere l'accesso al credito di breve

termine per le pmi appartenenti a una delle filiere riconosciute da Regione Lombardia. Vengono così finanziate temporanee necessità di cassa tramite lo smobilizzo di crediti vantati verso altre aziende della medesima filiera.