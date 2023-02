Anche il G20 al lavoro sulla finanza sostenibile

Inaugurando l'anno della sua presidenza del G20 l'India ha promosso una svolta sul campo della finanza sostenibile nella giornata di venerdì 3 febbraio. Si è infatti tenuto il primo incontro del Sustainable Financial Working Group (Sfwg) sotto il cappello del G20 che condurrà al summit di Nuova Delhi a novembre. Sede dell'incontro Guwahati, nell'Assam. L'evento è stato aperto a tutti i venti Paesi membri del G20 e ha visto la partecipazione di oltre 100 delegati, di cui ben 95 provenienti da Paesi esterni all'India e dalle principali istituzioni globali.

Dopo che nel 2016 i Ministri dell'Economia e delle Finanze del G20 avevano lavorato per capire quali ostacoli frenassero allora nel mondo la finanza "verde", nel 2018 ci fu un secondo incontro ad hoc e poi nel 2021 l'agenda del Sfwg è entrata a pieno titolo nei lavori del G20. A cui oggi il governo di Narendra Modi intende dare centralità proprio sul tema dello sviluppo sostenibile.

In vista del G20 di Bali 2022 l'incontro sulla finanza sostenibile si tenne a giugno. L'India ha anticipato l'inizio dei lavori a febbraio. La sessione è stata dedicata all'identificazione delle aree in cui è più necessario lo sviluppo di capacità finanziarie sostenibili, alla gestione dei mercati e all'armonizzazione tra domanda e offerta, come ha ricordato l'Assam Tribune. Il punto di partenza è la conclusione dei lavori di Bali, in cui i leader del G20 hanno indicato nella decarbonizzazione globale un obiettivo-chiave per l'economia e nelle strategie di investimento sostenibili a trecentosessanta gradi una priorità per il futuro.

La Banca mondiale ha nell'incontro di giugno 2022 le proposte per innovare l'offerta di prodotti finanziari per coniugare finanza privata e fondi pubblici nello sviluppo sostenibile. La finanza "mista" (blended) con sempre più titoli orientati allo sviluppo di matrice Esg è una realtà. Il documento del Sfwg del 2022 invitava i Paesi del G20 a " costruire programmi di riduzione del rischio, gestire complessi rapporto tra i donatori per l'aumento della finanza mista e affrontarne l'alto costo di operazioni finanziarie " di questo tipo, che si verificavano a causa delle " dimensioni ridotte delle transazioni, della lentezza degli esborsi e della complessità di transazioni ".

Attualmente, al mondo, solo il 5% delle attività finanziarie totali sono titoli "verdi" o simili, con un orientamento alla sostenibilità. Il Sfwg del G20 si è impegnato, come ha riportato a Outlook India un alto funzionario della Banca Popolare Cinese, ad aumentare tale quota portandola a raddoppiare nei prossimi tre anni. Obiettivo condiviso da Geetu Joshi, consulente in materia del governo di Nuova Delhi che ha promosso due strategie di investimento che si impegnerà a finanziare con dei bond "sostenibili" a partire dal 2023. Il primo piano è quello di un'assistenza finanziaria ai fragili per rendere olistiche e inclusive le cure mediche della parte più fragile della popolazione. La seconda è l'iniziativa per i "porti verdi" presentata dal Ministro delle Infrastrutture Idriche e dei Porti Sarbananda Sonowal.