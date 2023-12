Criptovalute, un milione di italiani le usano. Bitcoin e le altre: ecco come funzionano

L'epoca dei soldi contanti sta tramontando. Il contactless è diventata una delle modalità di pagamento predefinite in tutto il mondo, soppiantando le care vecchie banconote e i cosiddetti spicci. Ma c'è un'altra valuta, sempre elettronica e ancor più immediata, che sta prendendo piede.

Che cosa sono e come funzionano le criptovalute

Si tratta delle criptovalute, monete elettroniche per metonimia conosciute anche come Bitcoin, dal nome del primo sistema di pagamento digitale inventato nel 2009 da un anonimo giapponese che si fa chiamare Satoshi Nakamoto.

Le criptovalute sono strumenti interamente virtuali basati sulla crittografia (da qui la crasi cripto-valute), la scrittura cifrata sicura che consente il trasferimento in forma del tutto anonima e protetta sfruttando la tecnologia blockchain. In poche parole, è un sistema di transazioni finanziarie che elimina la figura dell'intermediario.

Criptovalute, l'elenco e i rischi

Come detto, le monete più famose sono Bitcoin (BTC), Ethereum (ETH), Tether (USDT) e Dogecoin (DOGE). Alcune società, come Binance e in passato la famigerata Ftx, permettono inoltre lo scambio in tempo reale sui loro terminali. Ma queste celano anche dei grossi rischi, come ad esempio la volatilità e la speculazione.

Nonostante un apparente contesto di anarchia, il mercato delle criptovalute non è immune alla regolamentazione degli Stati o perlomeno di quelli che finora sono intervenuti a favore o contro la loro diffusione. Talvolta andando in contro a insuccessi catastrofici come il caso del Venezuela che nel 2018 ha lanciato il petro per combattere l'inflazione. Una mossa sciagurata e antitetica al concetto di cripto: era il governo infatti a controllarla ed emetterla e infatti non ha avuto lunga vita.

A El Salvador, piccolo Stato dell'America Latina, il Bitcoin ha acquisito corso legale grazie all'iniziativa del presidente Nayib Bukele, ma la decisione non è riuscita a fare breccia tra i salvadoregni, suscitando anche le critiche di istituzioni come il Fondo Monetario Internazionale.

Dove si usano di più le cripto

Negli Emirati Arabi Uniti invece, primo Paese al mondo per circolazione di monete virtuali, il 27% della popolazione fa uso di questi strumenti di pagamento. Abu Dhabi sta attraendo numerosi investitori internazionali, soprattutto imprese e startup che vogliono operare senza la mano invasiva del governo e sfuggire a inchieste che negli Stati Uniti hanno causato il tracollo di aziende gigantesche.

Anche in Vietnam i numeri sono alti: il 21%. Chiude il podio un'altra nazione araba, l'Arabia Saudita, con il 17,5%; poi ci sono gli Usa con il 14%. In Italia l'esposizione mediatica che ricevono le criptovalute è inversamente proporzionale all'impiego effettivo che se ne fa: gli italiani sono 40esimi nella classifica globale, con circa un milione di persone che le utilizzano (2%).