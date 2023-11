Re delle cripto nella polvere: rischia la cella per 100 anni

Dalla gloria, il lusso, il potere e le copertine, al tracollo più totale. A 31 anni Sam Bankman-Fried aveva raggiunto la vetta: era considerato il re delle criptovalute e ora rischia di passare il resto della vita in carcere. Dai soldi virtuali ai guai reali il passo è stato breve. E rapidissimo. Bankman-Fried, co-fondatore della piattaforma di trading online di criptovalute Ftx, è stato dichiarato colpevole di frode telematica, cospirazione e riciclaggio di denaro e avrà in dote per sempre l'etichetta di essere stato l'architetto di una delle maggiori frodi finanziarie della storia americana.

Eppure il re delle cripto sembrava intoccabile. Con i suoi modi da cinema e le sue doti da imbonitore, aveva conquistato la fiducia di centinaia di facoltosi investitori tra cui numerosi vip, come la stella del football Tom Brady e la sua ex moglie, la modella Gisele Bundchen, diventati di fatto testimonial di quello che era considerato l'enfant prodige delle monete virtuali. Fino a un anno fa, quando Ftx è crollata causando la perdita di miliardi di dollari per centinaia di suoi clienti. Bankman-Fried, che viveva nel lusso in una mega villa alle Bahamas, era finito subito nel mirino. Secondo la procura federale, aveva sottratto dieci miliardi di dollari dai soldi dei clienti per utilizzarli per altri scopi, dalle donazioni ai partiti, alla copertura delle falle di un'altra società, la Alameda Research, mentre altro denaro serviva per mantenere la sua vita da sogno. Il verdetto di colpevolezza è arrivato dopo meno di cinque ore di camera di consiglio dei dodici giurati, con l'ammontare della pena, che potrebbe arrivare fino a 100 anni, che verrà annunciato il prossimo 28 marzo. Nel corso del processo di New York i suoi collaboratori più stretti, a partire dall'ex fidanzata Caroline Ellison, hanno testimoniato tutti contro di lui. La sua storia sembra la trama di un film di Hollywood. Il genio del prestigioso Mit che diventa milionario e sogna un futuro di successi che secondo alcuni poteva portare sino alla Casa Bianca. Adesso il carcere e la gogna, mente si incrina la già debole fiducia per il mondo delle criptovalute. Ma soprattutto dei suoi santoni. Specie se improvvisati.