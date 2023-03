"Ho perso metà dei miei soldi". Sharon Stone tra le vittime del crac Silicon Valley Bank

Fra le vittime più celebri del crollo della Silicon Valley Bank figura anche l'attrice Sharon Stone. Premiata il 16 marzo nel corso l'evento di gala Women's Cancer Research Fund's An Unforgettable Evening allestito al Four Seasons di Los Angeles, la star non è riuscita a trattenere le lacrime durante il suo intervento. Nel ritirare il Courage Award, la Stone non ha fatto il nome dell'istituto bancario, ma il sottointeso è stato chiaro a tutti.

Sharon Stone e il crac della Silicon Valley Bank

La Women's Cancer Research Fund's An Unforgettable Evening è l'associazione che ha promosso l'evento mondano finalizzato alla raccolta fondi da destinare alla ricerca sul cancro. Sharon Stone è direttamente coinvolta, essendole recentemente stato diagnosticato tumore fibroide, una formazione risultata benigna ma comunque da rimuovere.

" Ho portato un paio di appunti, stasera. In genere parlo a braccio, come ben sapete... ", ha esordito, cominciando a parlare alla platea. Nell'incoraggiare le persone a donare per la ricerca, l'attrice ha poi condiviso le sue preoccupazioni finanziarie. "So che quella cosa su cui devi andare avanti e capire come inviare i soldi è difficile ", ha aggiunto. "Dal punto di vista tecnico sono un'idiota, ma posso firmare un assegno. E in questo momento, anche questo è un atto di coraggio perché so cosa sta succedendo ", ha dichiarato.

"Io stessa ho perso metà dei miei soldi per questa faccenda delle banche. Ma nonostante questo sono qui" , ha poi terminato, come riportato da foxbusiness.com. Una dichiarazione forte, che è stata subito colta dagli ascoltatori. Sharon Stone non ha fatto direttamente il nome della Silicon Valley Bank, ma è stato subito chiaro a tutti che si stesse riferendo proprio al gravissimo crac dell'istituto di credito. Evidentemente la star è rimasta coinvolta nel crollo finanziario della banca, la 16esima per grandezza degli Stati Uniti.

Malgrado il presidente Usa Joe Biden abbia rassicurato i cittadini, asserendo che nessuna perdita sarà a carico dei clienti dell'istituto di credito, i problemi ci sono eccome.

La morte del fratello

Sharon Stone ha poi ricordato anche il fratello minore Patrick Stone, deceduto il 12 febbraio 2023 a causa di un attacco cardiaco. " Mio fratello è appena morto, ma io sono qua ", ha dichiarato l'attrice. " Non è un momento facile per nessuno. È un periodo difficile, ma io voglio continuare a essere libera di parlare. Non voglio che un politico mi dica cosa posso o non posso fare. O quale deve essere il mio stile di vita, o addirittura se la mia vita è importante o meno. Quindi, alzatevi. E dimostrate quanto valete. Ecco cosa significa avere coraggio ".