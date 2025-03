Decisione storica di Trump: bitcoin dentro la riserva strategica Usa

Ascolta ora 00:00 00:00

Il presidente degli Stati Uniti Donald Trump ha annunciato domenica sui social media i nomi di cinque asset digitali che prevede di includere in una nuova riserva strategica statunitense di criptovalute, facendo impennare il valore di mercato di ciascuna di esse. Trump ha detto in un post su Truth Social che il suo ordine esecutivo di gennaio sugli asset digitali creerà una riserva di valute tra cui bitcoin, ether, XRP, solana e cardano. Più di un'ora dopo, Trump ha aggiunto: "E, ovviamente, BTC e ETH, come altre criptovalute di valore, saranno al centro della riserva".

Il Bitcoin, la criptovaluta più grande al mondo per valore di mercato, era in rialzo di oltre l'11% a 94.164 dollari domenica pomeriggio. L'Ether, la seconda criptovaluta più grande, era in rialzo di circa il 13% a 2.

516 dollari. Il mercato totale delle criptovalute è salito di circa il 10%, o più di 300 miliardi di dollari, nelle ore successive all'annuncio di Trump, secondo CoinGecko, una società di analisi e dati sulle criptovalute.