Enel e 3SUN: l'eccellenza italiana nel fotovoltaico

Una tecnologia premium di alta qualità, realizzata in Italia per rendere gli impianti fotovoltaici più efficienti e duraturi nel tempo anche a distanza di anni. In un momento in cui sempre più persone decidono di affidarsi alle energie rinnovabili, Enel lancia la gamma Enel Solare Italiano by 3SUN per offrire una maggiore dipendenza dalla rete elettrica e, a parità di consumi, un risparmio in bolletta. Questi moduli fotovoltaici ad alte prestazioni sono progettati nello stabilimento di Catania di 3SUN, la più grande Gigafactory d'Europa e società del Gruppo Enel dedicata alla produzione di celle e moduli fotovoltaici.

I pannelli fotovoltaici ad alte prestazioni Made in Italy

I moduli fotovoltaici di Enel Solare Italiano by 3SUN assicurano una lunga durata e una maggiore produzione di energia nelle condizioni reali di utilizzo. Nello stabilimento catanese di 3SUN ricerca e ingegneria italiane lavorano per sviluppare pannelli efficienti e certificati, con standard qualitativi superiori alla media del mercato. La filiera produttiva completamente italiana è un segno distintivo della qualità di questi moduli, che vantano una garanzia di 25 anni sul prodotto e 30 anni sulle performance, per una protezione che tutela l'investimento e garantisce una resa energetica controllata nel lungo periodo.

Inoltre, grazie alla tecnologia ad eterogiunzione (HJT CORE-H®), sviluppata interamente in Italia, i moduli ottimizzano l'efficienza, riducendo le perdite energetiche e migliorando la performance anche in condizioni di scarsa luminosità, come nei giorni nuvolosi o nelle ore del mattino e della sera. I moduli 3SUN sono inoltre progettati per resistere a temperature estreme, sia calde che fredde, massimizzando la produzione di energia in ogni stagione. Sfruttano ogni ora di luce disponibile, dal mattino al tramonto, adattandosi ai vari climi e garantendo un'efficienza costante. Infine, la qualità dei moduli è certificata da TUV Rheinland, uno degli enti di certificazione più rigidi al mondo, che garantisce la conformità ai più alti standard di qualità e sicurezza.

I vantaggi dei moduli 3SUN

I moduli fotovoltaici 3SUN rappresentano una scelta ideale per chi desidera una soluzione solare di alta qualità e con garanzie a lungo termine. Più in generale, sono progettati per ottimizzare l'efficienza nella produzione di energia solare domestica, offrendo la sicurezza di una tecnologia completamente Made in Italy. Per i clienti Enel, sono previsti vantaggi esclusivi, come il finanziamento a tasso zero per l'acquisto dei moduli, il pagamento della prima rata sei mesi dopo l'installazione e un bonus di 600€ in bolletta luce distribuito su cinque anni, che consente di ridurre i costi iniziali e ottenere un risparmio concreto sulle bollette.

Anche per chi non è ancora cliente Enel, i moduli 3SUN offrono numerosi benefici. Tra questi, vi sono 10 anni di assicurazione All-Risk che protegge l’impianto dalle calamità naturali, come grandine e fulmini, e molto altro, una polizza Enel Sole Assicurato della durata di 3 anni e i moduli premium 3SUN, prodotti in Italia con tecnologia a eterogiunzione, che garantisce prestazioni superiori anche in condizioni di scarsa luminosità.

Inoltre, è possibile scegliere un, con la possibilità di abbinare un sistema di accumulo per sfruttare al meglio l'energia prodotta. Con la flessibilità economica offerta da rate a tasso zero, dunque, i moduli 3SUN rappresentano una soluzione ideale per chi cerca un impianto solare affidabile ed efficiente nel lungo periodo.