Mercato interno e settore privato: i piani della Cina per l’economia nel 2025

Nel 2025, la Cina ha deciso di imprimere un’accelerazione ai consumi e all’espansione della domanda interna, attraverso una serie di iniziative legate alle esigenze in evoluzione dei suoi cittadini. Queste includono l’incoraggiamento dell’importazione di servizi di qualità, come l'assistenza sanitaria e l'intrattenimento culturale.

Questa mossa di Pechino sembra aver dato i suoi frutti. Secondo il rapporto sulle politiche macro del primo trimestre di quest’anno, come riportato da Cgtn, vi è stato un miglioramento del flusso di cassa in vari settori. Le esportazioni sono rimaste robuste e, per quanto riguarda il mercato immobiliare, le città di prima fascia vedono segnali di stabilizzazione e di ripresa sia delle vendite, sia dei prezzi delle abitazioni. Nonostante questi segnali positivi, il documento raccomanda l’attuazione di una serie di misure politiche, come l’accelerazione dell’espansione della domanda interna attraverso gli investimenti pubblici, riforme, la stabilizzazione dei mercati azionari e valutari e la fornitura di sostegno a lavoratori e imprese.

Secondo il presidente della Scuola nazionale di sviluppo dell’università di Pechino Huang Yiping, le attuali politiche di promozione dei consumi avranno un impatto positivo e duraturo sul mercato dei consumi cinese, mentre le misure volte a incoraggiare la fertilità, a sviluppare le aree metropolitane e a facilitare l'insediamento dei lavoratori migranti non solo amplieranno la base dei consumatori, ma miglioreranno anche la capacità di consumo.

Il vicedirettore dell’Istituto di economia e politica mondiale dell’Accademia cinese delle scienze sociali Zhang Bin ha sottolineato che l’espansione della domanda interna dovrebbe avere come priorità l’aumento della crescita del Pil attraverso misure anticicliche, aumentando così contemporaneamente il reddito e i consumi.

Secondo quanto riportato da Cgtn, che ha citato i dati forniti dall’Amministrazione statale per la regolamentazione del mercato, le misure fino ad ora adottate dal governo di Pechino hanno permesso la costante espansione delle imprese private, che hanno superato i 57 milioni alla fine di marzo e rappresentano il 92,3% di tutte le imprese a livello nazionale.

Nel primo trimestre del 2025 ne sono state fondate 1,979 milioni, con un aumento del 7,1% rispetto all’anno precedente. Oltre il 40% di quelle fondate nel periodo gennaio-marzo erano legate ai settori delle nuove tecnologie, dei prodotti e delle forme e dei modelli di business.

Il numero delle imprese legate a servizi internet e dell’informazione ha registrato la crescita più alta. Pechino si è impegnata a compiere passi concreti a livello legislativo e di politiche relative all’economia privata, in modo da garantirne un’ulteriore espansione.