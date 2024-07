Scambi tra Europa e Cina: cresce il commercio su rotaie

Ascolta ora 00:00 00:00

Il volume degli scambi commerciali su rotaie tra Europa e Cina continua ad aumentare. Secondo gli ultimi dati, nella prima metà del 2024 il China-Europe Railway Express ha registrato un incremento dell’8,2% delle operazioni rispetto all’anno precedente, con il 40% dei 7.746 convogli totali che hanno attraversato il confine tra la Repubblica popolare e il Kazakistan dal passo di Alataw e dall’Horgos international trade center.

La gamma di merci trasportate sui treni si è diversificata e gli operatori ferroviari di Cina e Kazakistan hanno adottato diversi accorgimenti per velocizzare il processo di carico dei container ai valichi di frontiera, dato che i due Paesi utilizzano rotaie di larghezze diverse. “ Inizialmente ci volevano circa 60 secondi per cambiare un contenitore. Ora, ci vogliono solo 40 secondi. Se ogni veicolo trasporta due container, possiamo risparmiare circa 40 minuti per caricare un treno. Includendo altre operazioni, prima ci volevano circa due ore e 10 minuti per completare l'intera operazione di cambio treno. Ora ci vuole solo un'ora e mezza ”, ha spiegato Xie Shuyong, un operatore di gru che lavora presso il passo di Alataw. Nella provincia dello Xinjiang, inoltre, è stata avviata la costruzione della Digital Urumqi Railway, con l’obiettivo di ridurre ulteriormente le tempistiche di trasferimento dei container da un treno all’altro.

Anche per quanto riguarda i processi di autorizzazione, gli operatori delle stazioni di confine hanno adottato misure per ridurre i tempi di attesa. “ La stazione preserva i binari in anticipo per garantire arrivi e partenze dei treni senza interruzioni. La velocità di rotazione dei treni in uscita continua ad accelerare, riducendo i tempi di autorizzazione a cinque ore. Anche i processi di trasferimento delle informazioni sui carichi in entrata sono stati accelerati di quattro ore ”, ha spiegato Yang Rui, vicedirettore del centro di comando della sicurezza del passo di Alataw.

Dalla sua inaugurazione nel 2011, il China-Europe Railway Express ha raggiunto 223 città in 25 nazioni del Vecchio continente e ha collegato più di 100 centri urbani in 11 Stati asiatici. È una delle colonne portanti del commercio internazionale di Pechino, che nel maggio 2024 ha raggiunto la cifra totale di 4,06 trilioni di yuan (circa 560 miliardi di dollari), con un aumento del 7% rispetto all’anno precedente.

Secondo i dati del ministero del Commercio pubblicati ad aprile, inoltre, nel 2023 la Cina si è attestata per il settimo anno consecutivo come primo Paese esportatore a livello mondiale. Sono cresciuti anche i contratti firmati a livello internazionale, che durante la sesta edizione della(China International Import Expo) sono aumentati del 6,7%.