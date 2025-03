Parla Rashad Aslanov, ambasciatore dell'Azerbaigian in Italia: "L'energia è fondamentale per la sicurezza"

Ascolta ora 00:00 00:00

Italia e Azerbaigian hanno solidi rapporti, come spiega l'ambasciatore Rashad Aslanov, intervistato da Andrea Ruggieri: "Per noi la tolleranza è fondamentale. Siamo un Paese laico, nonostante la gran parte dei nostri abitanti sia islamica, e vogliamo collaborare con tutto il mondo. Oggi stiamo fornendo l’Europa di energia, che è fondamentale per la sicurezza nazionale. L’Azerbaigian oggi contribuisce alla sicurezza energetica dell’Italia e di altri Paesi europei. Abbiamo un punto di vista globale e i nostri progetti energetici sono indirizzati all’Europa". Gas, soprattutto, ma anche elettricità, come spiega l'ambasciatore: "Oggi c’è una grande tendenza verso le rinnovabili, l’Azerbaigian è un Paese protagonista perché abbiamo un progetto già realizzato. Ci sono progetti ai quali stiamo lavorando e ai quali collaborano numerose aziende italiane. Abbiamo costruito il più grande impianto fotovoltaico nel Caucaso e stiamo andando avanti con altri impianti. Abbiamo firmato un accordo per portare un elettrodotto che porterà elettricità dal mar Caspio verso l’Ungheria e da lì ad altri Paesi europei. A questo progetto parteciperà anche un’impresa italiana".

Questo anche perché la burocrazia, come sottolinea Ruggieri, è più snella rispetto a quella europea: "Noi siamo molto dinamici e veloci. Stiamo andando avanti con Paesi dell’Asia centrale, come Uzbekistan e Kazakistan, con progetti che arriveranno anche in Europa. La priorità della nostra agenda è lo sviluppo e la nostra idea è quella di diversificare l’economia e le forniture di energia". Anche perché, prosegue l'ambasciatore, "c’è sempre bisogno di energia e stiamo lavorando con i nostri partner. Abbiamo già aumentato le nostre forniture. Quando l’economia cresce, insieme all’esportazione, i paesi hanno bisogno di più energia. Il fabbisogno c’è sempre.

Abbiamo riserve e infrastrutture, ma necessitiamo di finanziamenti per avere più forniture verso l’Europa". Infine l'importanza dei rapporti tra i due Paesi: "L’Italia perché è un Paese strategico. Abbiamo collaborazioni in ogni settore".