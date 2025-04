Stabilizzazione del mercato e sostegno allo sviluppo: le mosse della Cina contro i dazi di Trump

Ascolta ora 00:00 00:00

“Un errore su un errore”. Così la Cina ha definito le tariffe imposte dal presidente americano Donald Trump, attualmente portate al 125%. Nell’attesa della prossima mossa della Casa Bianca, le aziende e le istituzioni statali della Repubblica popolare hanno annunciato importanti misure volte a stabilizzare il mercato e a sostenere lo sviluppo a lungo termine.

Le quattro principali società d’investimento di Pechino, ovvero Central Huijin Investment Ltd. (Central Huijin), China Chengtong Holdings Group, China Reform Holdings Corporation (China Guoxin), and China Electronics Technology Group Corporation (CETC), hanno deciso di aumentare la loro partecipazione in exchange-traded funds, promettendo di mantenere il regolare funzionamento dei capitali. La People’s bank of China ha espresso il suo sostegno a questi sforzi e si è impegnata a fornire un supporto sufficiente di ri-prestito quando necessario.

Secondo gli esperti finanziari citati da Cgtn, queste mosse sarebbero l’inizio di un intervento più sostenuto e potente. Il direttore dell’Istituto nazionale di ricerca finanziaria dell’Università Tsinghua Tian Xuan ha affermato che la banca centrale Huijin probabilmente effettuerà azioni più forti e continue in futuro per mantenere la stabilità e ripristinare la fiducia degli investitori.

Allo stesso tempo, China Chengtong ha annunciato che continuerà ad aumentare la sua partecipazione sia nei titoli delle aziende di Stato centrali, sia nelle società legate al settore dell’innovazione tecnologica. China Guoxin, dal canto suo, si è impegnata ad incrementare la sua partecipazione al mercato con uno speciale programma di ri-prestito, attraverso un’iniezione iniziale di 80 miliardi di yuan (10,95 miliardi di dollari), mente CETC ha completato i riacquisti di azioni per un valore superiore a 2 miliardi di yuan (273,65 milioni di dollari) in tutte le sue controllate quotate in borsa.

Stando a quanto riportato da Cgtn, è aumentato anche il sostegno normativo, con la Nation financial regulatory administration che ha annunciato un aumento della percentuale di fondi assicurativi che possono essere investiti nel mercato azionario, aumentando anche il limite massimo di

allocazione di asset. Infine, 7 società quotate del China Merchant Group hanno rilasciato dichiarazioni prima dell’apertura del mercato martedì scorso, rivelando piani per accelerare i loro programmi di riacquisto di azioni.