Il 50% delle probabilità per un rialzo duraturo​

Noi della stampa "alternativa" ci abbiamo sempre riso sopra: l'adagio intramontabile dei commentatori di Borsa senza speranza è "la borsa o scende o sale o va in orizzontale". Un adagio a cui si confà tutta l’industria finanziaria e la stampa di settore che le tiene bordone. Se ti trinceri dietro frasi del tipo "la borsa può salire se sta sopra quella resistenza ma se scende sotto quel supporto allora sprofonda e se non fa nessuna delle due azioni allora non va da nessuna parte" sostanzialmente non stai dicendo niente. Stai dormendo il sonno dei giusti, non vuoi rischiare, non vuoi dare al pubblico quello che il pubblico chiede in Borsa: il sangue. Purtroppo in questa circostanza il sangue è quello tuo e quindi capisco benissimo dal punto di vista umano che sia piuttosto inquietante fare previsioni. Ma o fai previsioni in base a quello che il mercato ti dice o cambi mestiere. Punto.

Allora diciamo che è avvenuto in Borsa un fatto che non succedeva da quasi 10 anni, o meglio in questi 10 anni è successo sul MIB storico nel giugno del 2014, nel marzo del 2015, nel gennaio del 2018, nel maggio del 2018. Questo fatto è il breakout ovvero la rottura del massimo relativo precedente. Un segnale che secondo la metodologia trend following è fortemente rialzista. La metodologia trend following ha però una caratteristica: di solito il 50% dei segnali sono sbagliati. Ed infatti TUTTI i segnali menzionati qui sopra hanno dato luogo non ad una prosecuzione al rialzo della Borsa ma ad un suo ritracciamento con ritorno sui minimi precedenti. Quindi la metodologia non funziona ? No, la metodologia funziona sempre al 50% dei casi ma noi non sappiamo se questa rottura che è avvenuta la settimana scorsa, questa ennessima rottura dei massimi precedenti, è la volta buona o non lo è. Quello che sappiamo è che dobbiamo giocarcela e quindi senza strafare o senza farsi prendere dall’emotività dobbiamo iniziare ad acquistare i titoli più forti del mercato. Se non è vera l’ipotesi madre ovvero che siamo al rialzo la posta in gioco sarà limitata perché sia stiamo cavalcando i titoli baciati dal momentum sia stiamo entrando in maniera progressiva senza calcare la mano.

Ma ritorniamo alla premessa iniziale: se c’è una rottura di un massimo il 50% di probabilità è che abbiamo davanti un rialzo consistente. Questo lo dobbiamo scrivere a chiare lettere. Che poi avvenga o non avvenga ce lo giochiamo nel 50% dei casi senza drammi se invece di un rialzo di troveremo dentro una trappola per Tori.

Questo è il gioco della Borsa, o lo prendi così come è o stai a casa.