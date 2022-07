730 precompilato 2022, la guida agli sconti: ecco come ottenerli

L’Agenzia delle Entrate ha pubblicato la guida per ottenere gli sconti della precompilata 2022 il 18 luglio, ormai quando la stagione della dichiarazione dei redditi è già a buon punto. Anzi, sono molti i contribuenti che hanno già inviato il 730 o il modello Redditi e ora aspettano il rimborso, in busta paga o sul conto corrente. Chiudendo un occhio, quindi, sul tempismo dell’Agenzia delle Entrate, il documento pubblicato è ricco di indicazioni per la compilazione della dichiarazione precompilata.

Uno spazio particolare è stato dato ai nuovi bonus, con le regole per ottenere le detrazioni relative ai tamponi e test per il Covid, il bonus monopattini e i servizi di mobilità elettrica, l’acquisto della prima casa per gli under 36 e il bonus musica.

Il documento, di quasi 400 pagine, è stato redatto con lo scopo di offrire uno strumento utile non solo ai cittadini, ma anche ai Caf e i professionisti abilitati al visto di conformità, ed è diviso in varie sezioni.

Ogni segmento affronta un tema diverso: dalle spese mediche a quelle di istruzione, i premi di assicurazione, gli interessi passivi sui mutui, i contributi previdenziali e assistenziali. Per ogni tipo di detrazione e credito d’imposta viene spiegato come compilare i modelli 730 e Redditi, e quali sono i documenti da conservare.

