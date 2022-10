Aerei a terra, treni e bus fermi: il "giorno nero" per i trasporti. Cosa sapere

Filt-Cgil, Fit-Cisl e Uiltrasporti hanno confermato lo sciopero nazionale per tutta la giornata del 21 ottobre del personale Enav, l’Ente nazionale per l’assistenza al volo.

Altre sigle sindacali hanno indetto scioperi che toccano il trasporto via terra in diverse regioni italiane, a partire dallo stop indetto al trasporto capitolino.

Al centro delle agitazioni rivendicazioni di vario tipo, soprattutto di ordine contrattuale.

Lo sciopero aereo

Gli assistenti di volo e i controllori del traffico aereo dell’Enav incroceranno le braccia durante tutta la giornata del 21 ottobre, così come faranno anche i dipendenti dei vettori aerei Vueling ed easyJet. Le forze sindacali fanno sapere che, dopo diversi incontri con l’Enav (società per azioni interamente controllata dal ministero dell’Economia e delle finanze) non sono stati fatti significativi passi avanti nella risoluzione dei problemi rivendicati, tra i quali l’adeguamento degli organici, i rinnovi contrattuali e l’evoluzione del piano industriale. A questo sciopero, concludono i sindacati, potrebbero seguirne altri.

Ryanair ha annunciato di avere cancellato 600 voli da e per l’Italia, mentre Ita Airways circa 200 (qui l’elenco completo).

Lo sciopero dei treni

A partire dalle nove di mattina, quindi salvaguardando le fasce di garanzia, sciopereranno per otto ore i dipendenti di Trenitalia della divisione business regionale del Friuli-Venezia Giulia. Contemporaneamente si fermeranno anche i dipendenti Ferservizi, Mercitalia rail, Trenitalia e Rfi del Veneto.

Lo sciopero a Roma

Riguarderà invece soltanto la Capitale lo sciopero che inizierà alle 8 e 30 per concludersi alle 12 e 30. Saranno gli iscritti al sindacato Usb che lavorano per il consorzio Roma Tpl a non avviare i motori dei mezzi. Questo significa che le linee gestite dalla municipalizzata Atac (bus, tram e metro) circoleranno regolarmente.

Cotral, che copre tratte su ruota, sciopererà per tutta la giornata, così come deciso dai sindacati Cisal e Faisa.

Saranno invece due i tratti ferroviari interessati, ossia la tratta Roma – Lido e la Roma – Viterbo. In questo caso il servizio sarà garantito dalle 5.30 alle 8.30 e poi nuovamente dalle 17 alle 20.