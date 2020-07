Ecco cosa rischia l'Italia ​con i paletti dei Paesi frugali

L'accordo che sta per materializzarsi a Bruxelles ridimensiona le aspettative dell'Italia e accontenta le richieste dei Paesi frugali, Olanda in testa. Sono tanti gli aspetti che penalizzano Roma, a cominciare dall'entità dei prestiti, superiore a quella delle sovvenzioni, e dal periodo esatto in cui saranno disponibili i fondi concessi da Bruxelles.

L'operato di Giuseppe Conte è chiamato a fare i conti con la realtà. Una realtà che smaschera le belle parole usate dal premier e dagli esponenti del governo giallorosso per riferirsi a un piano di aiuti che lascia il Belpaese con l'amaro in bocca.

L'attacco della Lega

La Lega ha fatto notare tre importanti criticità. Innanzitutto non ci sono i 500 miliardi a fondo perduto, descritti a maggio da Conte come " primo passo " per superare l'emergenza economica provocata dal Covid.

L'ultima bozza proposta dal presidente del Consiglio europeo, Charles Michel, parla di 750 miliardi complessivi: 390 di sovvenzioni e 360 di prestiti. Per quanto riguarda l'Italia, sul piatto dovrebbero esserci 209 miliardi, 127 dei quali sotto forma di prestiti da restituire e soli 82 miliardi a fondo perduto.

Le criticità del Recovery Fund

Al netto delle modifiche tra prestiti e sovvenzioni, la somma finale deve essere ripartita tra tutti i Paesi. Come se non bastasse la "potenza di fuoco", fa notare ancora la Lega, è " spalmata su 4 anni, con i primi soldi a partire dal 2021 " e da compensare " con quanto già l'Italia versa all'Europa (15 miliardi all'anno) ". Restano, infine, troppi vincoli e ricatti cui far fronte.

Dalla Lega, insomma, non filtra certo soddisfazione. " La parte in prestiti andrà restituita, ma anche la parte in sussidi cosiddetti a fondo perduto sarà restituita con il nostro contributo al bilancio europeo e con nuove tasse come la plastic tax ", fanno sapere dal Carroccio.

" Chi parla di soldi regalati non sa quello che dice - rilevano infine dalla Lega - A qualsiasi titolo arriveranno, andranno restituiti fino all'ultimo centesimo dai prossimi governi. E non saremo liberi di spenderli secondo le necessità degli italiani ".

Tajani contro i Paesi frugali

Il vicepresidente di Forza Italia, Antonio Tajani, ospite a Quarta Repubblica su Rete4, ha spiegato che in Europa servirebbe il voto a maggioranza, " altrimenti singoli piccoli Paesi possono bloccare intere trattative ".

Chiaro il riferimento ai cosiddetti frugali, che tornano poco dopo nelle parole dello stesso Tajani. " L'Europa è competitiva se è unita. Alcuni Paesi stanno lottando anche per difendere i loro privilegi come i "rebates": per continuare a versare meno di quanto dovrebbero nel bilancio comunitario ", ha aggiunto.

Secondo il vicepresidente di Fi, " Olanda, Austria, Svezia, Danimarca e Finlandia hanno reagito contro la Germania. Questa volta - ha detto - Merkel aveva tutto l'interesse ad avere un'Europa unita, anche per tutelare l'interesse della Germania: senza l'industria Italiana, quella tedesca non è in grado di andare avanti ".