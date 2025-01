Aria di Opa su Intel, rally a Wall Street

Ascolta ora 00:00 00:00

Intel corre a Wall Street, spinta dal rincorrersi di voci di una possibile scalata motivata dalla fame di chip connessa all'effervescente sviluppo dell'intelligenza artificiale. Così il titolo dell'azienda di Santa Clara nella serata italiana di ieri guadagnava attorno all'8% rispetto a un Nasdaq, l'indice di riferimento per i titoli tech, in progresso dell'1,4 percento. Insomma, il mercato accantona per ora la prudenza legata alle difficoltà che attanagliano Intel da qualche anno e punta tutto sulla discesa in campo di un compratore. A diffondere la notizia è stata SemiAccurate, una newsletter specializzata in tecnologia fondata da Charlie Demerjian, che dichiara di aver «letto un'e-mail su una società che sta cercando di acquisire Intel, nella sua totalità». Il produttore di chip americano, un tempo dominante a livello mondiale, negli ultimi anni ha faticato a tenere il passo di un settore diventato sempre più competitivo e in rapida evoluzione. Il mese scorso l'amministratore delegato Pat Gelsinger ha dovuto lasciare l'azienda, dopo che il consiglio di amministrazione ha perso la fiducia nei suoi piani per risollevare il brand dei chip. A testimoniare il momento critico che sta affrontando Intel c'è poi il suo andamento in Borsa: nel 2024 le azioni hanno lasciato sul terreno oltre il 60%, portando la valutazione dell'azienda a 85 miliardi di dollari. Secondo SemiAccurate, «l'azienda misteriosa ha le risorse per farcela» a completare l'acquisizione.

La corsa del titolo di ieri ha trainato tutto il settore dei semiconduttori, con i principali competitor americani di Intel, vale a dire Nvidia (+2,7%) e Texas Instruments (+2,2%) sui quali si è acceso un faro per capire se il potenziale acquirente è uno di loro.