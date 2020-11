Arriva il "bonus di Natale": come ottenere il rimborso e chi può farlo

Un rimborso del 10%, e fino a un massimo di 150 euro, per tutti coloro che nel mese di dicembre sceglieranno di pagare utilizzando carte di credito e app: è questa la misura a cui starebbe lavorando il governo giallorosso per rilanciare i consumi in vista delle festività natalizie. Di fatto si tratterà di un extra-cashback destinato a premiare i cittadini che preferiranno adottare gli e-payments al più tradizionale metodo di pagamento in contanti. Il provvedimento, inoltre, dovrebbe andarsi ad aggiungere alle misure già previste, compresa l'iniziativa del cashback.

Come funziona

Per poter accedere all'extra-cashback aggiuntivo di dicembre saranno necessarie due condizioni: spendere almeno 1.500 euro e pagare non in contanti. Questo significa impiegare bancomat, bonifici, carte di credito o debito e applicazioni installate sullo smartphone, tra cui Apple Pay, Samsung Pay e Satispay.

Attenzione però, perché il rimborso si materializzerà soltanto a fronte di almeno dieci transazioni con le carte, con un tetto per le singole spese a 150 euro e il divieto di frazionare i pagamenti per aumentare le transazioni. Dal gennaio 2021, quando probabilmente il meccanismo sarà a regime, saranno richieste 50 operazioni minime da diluire nel primo semestre e altrettante nel secondo.

Il rimborso

Come ha sottolineato il Corsera, il rimborso potrebbe arrivare entro la fine dell'anno, via bonifico e direttamente sul conto corrente. Non c'è una data precisa nella quale inizierà a funzionare il cashback, anche se la misura sarà pronta per il mese di dicembre.

Per partecipare occorrerà essere maggiorenni, residenti in Italia e confermare che le carte registrate siano usate solo per acquisti al di fuori dell'esercizio di attività di impresa. Il secondo step consiste nel registrarsi sulla app "Io" della pubblica amministrazione o su altri sistemi convenzionati con PagoPa; qui si dovrà fornire codice fiscali, estremi carte e Iban.

Gli acquisti online potrebbero non contribuire alla soglia di 1.500 euro richiesta per sbloccare il rimborso. Da quanto emerso, gli acquisti dovranno essere effettuati solo nei negozi e negli esercizi commerciali dove si potrebbe, in alternativa, pagare in contanti.

Considerando il rimborso derivante dal piano cashback, chi usa i metodi di pagamento digitali potrà ottenere fino a un massimo di 3.450 euro sommando i vari rimborsi: i 150 euro dell'extra-cashback, il cashback da 300 euro e il super cashback da 3mila euro. Ricordiamo che quest'ultimo è un premio che andrà ai 100mila cittadini che useranno maggiormente gli e-payments.