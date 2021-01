Arriva il "nuovo" cashback: come ottenere i rimborsi

A partire dal primo gennaio 2021 il cashback si rinnova e cambia pelle. Archiviato l'infelice esperimento dell'extra cashback di Natale, è tutto pronto per le nuove regole che accompagneranno il piano ideato dal governo giallorosso. Un piano pensato per premiare i cittadini che effettueranno gli acquisti preferendo i pagamenti elettronici al contante e - nelle intenzioni dell'esecutivo - per ridare ossigeno alle attività commerciali.

Le nuove regole

Innanzitutto, per ottenere il 10% di rimborso sulle spese effettuate dal primo giorno di gennaio 2021, sarà necessario effettuare 50 pagamenti a semestre. Attenzione però, perché, come anticipato, questi pagamenti dovranno essere effettuati mediante carta o bancomat e tramite il pos. I cittadini potranno ricevere un rimborso fino a 150 euro a semestre, per un rimborso massimo per ciascuna transazione di 15 euro.

Ricordiamo che per il piano cashless il governo, come ha ricordato il Corsera, ha previsto una spesa di 1,75 miliardi nel 2021, che salirà a quota 3 miliardi nel 2022. E ricordiamo anche che, dal primo gennaio 2021, saranno azzerati tutti i pagamenti legati al cashback di Natale (nel periodo compreso tra l'8 e il 31 dicembre 2020) contenuti sull'App Io, l'applicazione necessaria per ottenere il rimborso di Stato.

Rimborsi e super cashback

Sempre restando sull'App Io, entro il 10 gennaio scatterà il calcolo finale delle transizioni valide e di tutti i rimborsi relativi all'extra cashback natalizio. Dopo di che, l'eventuale rimborso dovrebbe essere accreditato entro febbraio (il condizionale è d'obbligo). Da gennaio in poi, inoltre, si potranno visualizzare i primi rimborsi collezionati nel 2021 grazie al nuovo programma. Basterà attendere una distanza di 72 ore dagli acquisti.

Capitolo super rimborso. Accanto al normale cashback, i cittadini potranno ambire anche a una sua versione rinforzata. Stiamo parlando di un premio semestrale dal valore di 1.500 euro. Calcolatrice alla mano, in linea teorica, si potranno accumulare fino a 3mila euro all'anno. Abbiamo tuttavia visto che, già nelle settimane precedenti, l'esecutivo aveva combinato qualche pasticcio nell'allocazione delle risorse destinate a coprire il piano.

In ogni caso, il super rimborso sarà valido dal primo gennaio 2021 al 30 giugno 2022. Potranno però accedervi soltanto i primi 100mila consumatori che saranno in grado di totalizzare il più alto numero di transazioni. Detto in altre parole, non conterà tanto l'importo delle spese quanto il numero di acquisti.