Il Fisco piomba sul mutuo: cosa si rischia

Si avvicina sempre di più il ritorno dello strumento di accertamento dei redditi dei cittadini. Così il redditometro, dopo lo stop arrivato nel 2018, si prepara a essere di nuovo operativo per gli accertamenti a partire dal periodo d'imposta 2016 con l'intento di dare la caccia agli evasori fiscali. La misura farebbe scattare eventuali controlli in presenza di uno scostamento superiore del 20% tra redditi dichiarati e ricostruiti. Il Fisco, in tal caso, chiederà al contribuente di giustificare determinate spese pur non possedendo redditi sufficienti a sostenerle. I controlli saranno maggiormente precisi e dettagliati grazie anche all'incrocio dei dati statistici con tutte quelle informazioni relative alle spese sostenute dalle famiglie.

Il mutuo nel mirino

Sotto la lente finiranno i consumi telefonici, le spese per medicine, scuola, università, abbigliamento, cura della persona, vacanze e trasporti pubblici. Si aggiungono anche quelle per la gestione di un'autovettura (ad esempio in termini di carburanti e cambio olio), per luce, gas e riscaldamento. Gli uffici dell'amministrazione finanziaria prenderanno in esame varie tipologie di spese che coinvolgono pure mobili, elettrodomestici, servizi per la casa, sanità, comunicazioni, tempo libero, cultura e giochi. Verranno valutati inoltre i dati su investimenti (immobiliari e mobiliari), risparmio e spese per trasferimenti.

Ma non è finita qui. Stando a quanto riferito da MutuiSuperMarket, si aggiungerebbe un'ulteriore voce che finirebbe dunque nel mirino: il mutuo, che potrebbe rientrare nelle diverse uscite monitorate dal Fisco ai fini del redditometro. È già accaduto in passato che il mutuo fosse utilizzato come strumento di verifica " per dimostrare che l'accrescimento del patrimonio del contribuente non fosse compatibile con i redditi dichiarati ".

"Il mutuo diluisce la capacità contributiva"