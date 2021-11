Assegno unico: ecco quanto riceveranno dal 2022 le famiglie per ogni figlio

È ormai in dirittura d’arrivo il decreto attuativo dell'assegno unico, che prenderà il posto delle detrazioni fiscali e degli assegni al nucleo familiare. La misura, come riferiscono fonti governative, dovrebbe approdare in consiglio dei ministri la prossima settimana. Il provvedimento ricalcherà il decreto legge ponte che ha anticipato a quest'anno, a partire da luglio, l'assegno unico universale per i figli minori, strumento che entrerà a regime nel 2022. Il decreto che attua la legge delega 46/2021 per il riordino delle misure a sostegno delle famiglie, approvata a marzo dello scorso anno con voto unanime del Parlamento, avrà poi bisogno di un passaggio nelle commissioni parlamentari competenti che dovrebbero esprimere il parere entro trenta giorni.

Da gennaio, quindi, potrebbero partire le domande e da marzo le prime erogazioni. L'importo dell'assegno sarà calcolato in base all'Isee e dovrebbe andare dai 175-180 euro a figlio per i redditi più bassi, che diventano 250-260 euro dal terzo figlio in poi, e scendono progressivamente fino a 50 euro a figlio per i redditi più alti o per chi non presenterà l’Isee. Come riporta la Repubblica, sarà prevista, inoltre, una maggiorazione se entrambi i genitori lavorano, un incentivo chiesto espressamente dal ministro della Famiglia Elena Bonetti, per garantire un sostegno alle donne che lavorano. Dalle indagini svolte in base ai dati Istat quasi la metà dei nuclei familiari italiani avranno diritto all’importo massimo di 180 euro a figlio.

L’assegno unico è un sostegno economico erogato in favore di chi ha figli dal settimo mese di gravidanza fino al ventunesimo anno di età. L’assegno unico per i figli 2021 sostituisce gli altri sussidi previsti fino ad ora viene elargito dall’Inps. L’assegno temporaneo, invece, è un servizio transitorio, previsto dal primo luglio al 31 dicembre 2021 ed è destinato alle famiglie in possesso dei requisiti previsti dalla legge per ogni figlio minore di 18 anni, inclusi i figli minori adottati e in affido preadottivo.