Assicurazione anche per i monopattini

Si potrà richiedere per legge una sospensione della propria polizza Rc auto e sarà obbligatoria l'assicurazione per i monopattini. Il Consiglio dei Ministri ha approvato in via preliminare, su proposta del ministero delle Imprese e del Made in Italy, guidato da Adolfo Urso, lo schema di decreto legislativo che recepisce una direttiva europea in materia di RC Auto.

L'obbligo di copertura assicurativa viene esteso ai veicoli a prescindere dal terreno su cui vengono utilizzati; dal fatto che siano fermi o in movimento; dalla loro circolazione in zone il cui l'accesso è soggetto a restrizioni. Inoltre, viene previsto un obbligo specifico per i veicoli elettrici leggeri, tra cui i monopattini.

Nel provvedimento - spiega la nota del Mimit - sono inserite anche alcune deroghe: è escluso l'obbligo di copertura assicurativa per i veicoli non idonei all'uso; per i veicoli ritirati dalla circolazione; per i veicoli che vengono volontariamente sospesi dalla circolazione (ad esempio per utilizzo stagionale).

Tra le maggiori novità del decreto, inoltre, spicca la sospensione volontaria dell'assicurazione da parte dell'assicurato. In tal modo si codifica una possibilità che finora era rimessa alla libera scelta dell'impresa assicuratrice. Nel dettaglio, il termine di sospensione può essere prorogato più volte e non può avere una durata superiore a nove mesi, rispetto all'annualità.

Infine, nell'intento di garantire una maggiore trasparenza, è stato rafforzato lo strumento del cosiddetto «preventivatore», che consente ai consumatori di confrontare i prezzi, le tariffe e le condizioni contrattuali delle imprese di assicurazione ed è consultabile sui siti internet dell'Ivass, guidata da Luigi Federico Signorini, e del Mimit.

Intanto si lavora anche al nodo taxi: l'ipotesi - rimbalzata in una riunione post cdm - è quella di consentire ai sindaci di aumentare del 20% il numero di licenze.