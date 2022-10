"Aumenteremo i voli". Ecco cosa succede a Wizz Air

Nonostante le numerose criticità estive che hanno lasciato a terra migliaia di passeggeri tra ritardi e cancellazioni, la compagnia low cost ungherese Wizz Air ha intenzione di incrementare il volume del traffico in Italia per almeno il 20%. È quello che ha dichiarato al Corriere della Sera il suo amministratore delegato, József Váradi. " Stiamo già vedendo miglioramenti per la seconda parte del nostro anno finanziario (ottobre 2022-marzo 2023, ndr) e non dimentichiamo che nella prima parte abbiamo avuto anche la chiusura di un mercato importante come l’Ucraina ".

"Ci espanderemo"

La fase critica, quindi, sembra alle spalle: oltre a essere la seconda compagnia europea, nel nostro Paese si piazza al terzo posto subito dietro Ryanair e EasyJet. Gli aerei dalla livrea bianca e viola sono ormai diventati una consuetudine nella maggior parte degli aereoporti nazionali: per il prossimo anno previsti altri 12 nuovi velivoli (da 168 a 180) che trainieranno la crescita prevista del 10% mentre " un altro 10% da un miglior utilizzo dei velivoli. Quindi parliamo di un incremento ulteriore del 20% ", sottolinea Váradi. Nonostante le previsioni, non è tutto rose e fiori: circa 800 dipendenti in Italia rischiano il posto di lavoro dopo l'apertura di una succursale a Malta e l'eventuale passaggio alla divisione de La Valletta.

Il nodo caro carburanti

Tra il rialzo dei costi internazionale del carburante, il cambio sfavorevole da euro a dollaro, il conto Wizz Air ha person 450 milioni di euro dall'inizio del 2022. Nonostante questo, l'ad è fiducioso e dice di essere "sul percorso giusto" e assicura che " l’era low cost non è finita, magari a qualche compagnia aerea tradizionale piacerebbe, ma non è così. Siamo in un ciclo dove alcune voci di costo salgono e questo ha un impatto sulle tariffe, ma poi quel costo scenderà e di conseguenza anche le tariffe" . In questo momento, il prezzo del carburante rappresenta circa il 50% dei costi complessivi rispetto al 30% di qualche tempo fa ma la Wizz è riuscita a ottenere un "tetto" per acquistarlo a prezzo fisso nonostante le oscillazioni del mercato sempre più verso l'alto.

Le nuove rotte