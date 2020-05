Auto a noleggio, mobilità in sicurezza per la Fase 2

Partita la Fase 2 dell’emergenza Covid-19 con la ripresa di molte attività produttive, il tema della mobilità ha assunto un ruolo centrale in questa fase così delicata e di rilancio e la ripartenza per il Sistema Paese, anche le aziende di noleggio auto si stanno impegnando per garantire la sicurezza degli utenti che hanno la necessità di spostarsi, viaggiare, trasportare. È il caso di Locauto Italia che attraverso la propria rete di uffici di noleggio operativa anche nei momenti più critici dell’emergenza sanitaria rappresenta una valida alternativa al trasporto con treni, aerei e bus per privati e aziende.

Tra le iniziative attivate per la fase di ripresa e di “normalizzazione” del Paese, Locauto ha concentrato l’attenzione sulla tutela della salute del personale e dei clienti adottando dispositivi di protezione e azioni di social distancing in tutti gli uffici di noleggio e effettuando scrupolose procedure di igienizzazione di tutti i veicoli della flotta: dalla “sigillatura” dell’auto fino al momento del ritiro da parte del cliente, che potrà rimuovere quindi i sigilli adesivi e accedere al mezzo in totale autonomia e sicurezza.

“L’emergenza drammatica che stiamo vivendo e che ha investito l’intero settore del noleggio va affrontata con decisione e spirito di iniziativa - spiega Raffaella Tavazza, vice presidente di Locauto -. Le società di noleggio sono al centro di questa importante sfida per il rilancio della mobilità su tutto il territorio nazionale, garantendo servizi personalizzati, con condizioni trasparenti e orientati alle esigenze di ciascun cliente, uscendo da logiche basate principalmente sulla comparazione dei prezzi online. Siamo tutti impegnati nell’affrontare una situazione imprevista: ma come dico sempre, nelle situazioni più difficili è il momento di osare per trovare soluzioni nuove e inaspettate”.

Così l’iniziativa Locauto per l’Italia, inaugurata poche settimane fa per supportare le realtà impegnate in attività di sostegno alla popolazione, è stata estesa anche ai clienti con pacchetti tariffari dedicati come le formule car pooling Family & Friends e Business per ottimizzare gli spostamenti di persone dello stesso nucleo familiare o colleghi di lavoro, l’opzione Viaggio A Lasciare per riconsegnare il veicolo in un’altra città senza costi aggiuntivi e incentivi alla formula di noleggio pluri-mensile Locauto Mese+, a condizioni vantaggiose a seconda della durata del noleggio, con la garanzia per il cliente di guidare sempre lo stesso veicolo.

Per agevolare il ritorno alla mobilità di ciascun cliente e dei giovani studenti e lavoratori che desiderano rientrare nelle regioni di provenienza, l’azienda ha anche promosso servizi e offerte dedicate: oltre al noleggio full self-service Locauto Elefast, per ritirare e consegnare l’auto in autonomia attraverso il proprio smartphone, l’azienda ha attivato da pochi mesi Locauto Young, il primo servizio di noleggio auto dedicato a chi ha appena conseguito la patente, sia nella versione giornaliera sia mensile, e Locauto Express per ricevere o riconsegnare l’auto direttamente presso la propria abitazione o luogo di lavoro in modo semplice e sicuro.