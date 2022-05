Autogrill e Camst group stringono un accordo per la continuità lavorativa nella ristorazione

Autogrill guarda al futuro e pensa alla continuità occupazionale nel settore della ristorazione, avviando una nuova collaborazione con Camst group, azienda leader nella ristorazione collettiva che opera nelle scuole, aziende, case di cura e ospedali in Italia e all’estero. Le due aziende leader avvieranno uno scambio di know-how e conoscenze, esperienze e professionalità, che porterà i dipendenti di Camst group in servizio presso gli edifici scolastici a non interrompere la loro attività lavorativa durante i mesi estivi, che coincidono con la chiusura delle scuole.

Grazie all'accordo, infatti, i dipendenti Camst group potranno essere impiegati a supporto dei punti vendita Autogrill in tutto il territorio del Paese, andando a incrementare le linee dei dipendenti Autogrill in uno dei periodi di maggiore afflusso. L'accordo, almeno nella sua prima fase, coinvolgerà i punti vendita di Cantagallo e Sillaro, a Bologna, ma è destinato a espandersi in tutta Italia entro breve.

" Nel complesso scenario delle attività di recruiting, è importante sviluppare e adottare soluzioni in grado di favorire i processi di ricerca e selezione del personale. La collaborazione con Camst group si inserisce in questo ambito, con l’obiettivo di generare continuità occupazionale e opportunità di accrescere le competenze attraverso lo scambio e la condivisione di esperienza e professionalità: doti che accomunano le persone di entrambe le nostre realtà ", ha dichiarato Gabriele Belsito, Hr director Europe-Italy di Autogrill. Gabriele Carani, Hr director di Camst group, ha ribadito: " Abbiamo voluto dare una soluzione all’esigenza di continuità lavorativa a tante nostre lavoratrici e lavoratori che operano nei servizi scolastici ".

I lavoratori Camst group che forniranno la loro opera nei punti vendita Autogrill verranno inquadrati con un contratto stagionale da giugno ad agosto e saranno impiegati sia nella preparazione dei piatti gourmet sia nel servizio ai clienti. Un'opportunità che, grazie all'accordo stretto dalle due aziende, permetterà ai lavoratori di incrementare le loro competenze.