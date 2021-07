Autogrill aumenta il capitale di 600 milioni di euro

Autogrill, tramite un comunicato stampa facente riferimento al precedente diffuso lo scorso 2 luglio comunica, ai sensi dell’articolo 85-bis del Regolamento Consob 11971/1999, la nuova composizione del capitale sociale (interamente sottoscritto e versato) di Autogrill S.p.A. riveniente dall’esecuzione dell’aumento di capitale scindibile e a pagamento deliberato in data 8 giugno 2021 dal Consiglio di Amministrazione in esecuzione della delega conferita allo stesso ai sensi dell’articolo 2443 del Codice Civile dall’Assemblea Straordinaria degli azionisti del 25 febbraio 2021.

Aumento di capitale

Come si legge nel comunicato: “Per effetto dell’integrale sottoscrizione delle nuove azioni per complessivi Euro 599.607.957,78, di cui Euro 522.534.168 a titolo di sovrapprezzo, il capitale sociale della Società è variato in aumento per Euro 77.073.789,78 mediante emissione di n. 130.633.542 azioni ordinarie, con godimento regolare, aventi le stesse caratteristiche delle azioni in circolazione (codice ISIN: IT0001137345), con contestuale modifica dell’art. 5 dello Statuto sociale”.

Nella giornata di oggi, martedì 20 luglio, è stato effettuato il deposito dell’attestazione di avvenuta esecuzione dell’aumento di capitale ai sensi dell’articolo 2444 del Codice Civile e del nuovo testo dello statuto sociale, presso il Registro delle Imprese di Novara. Viene inoltre reso noto che il nuovo statuto sociale sarà disponibile presso la sede legale della Società, in Novara, via Luigi Giulietti 9, sul sito internet della Società (www.autogrill.com) e presso il meccanismo di stoccaggio autorizzato 1Info (www.1info.it) a seguito della relativa iscrizione presso il Registro delle Imprese.

Autogrill, azienda leader nel mondo

Autogrill è una società in continua evoluzione, lo scorso maggio, dalla collaborazione con Nestlè è nato Wowburger, un hamburger vegetale frutto dell’unione delle due multinazionali. Il gruppo Autogrill è il primo operatore al mondo nei servizi di ristorazione per chi viaggia. È presente in 30 Paesi di 4 continenti, opera in circa 950 location, gestisce circa 3.800 punti vendita ed è presente in 142 aeroporti. Inoltre, può contare su oltre 31mila collaboratori.