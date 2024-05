Autostrade, traffico in accelerazione

Traffico, ricavi e profitti in crescita ma, soprattutto, impegno negli investimenti. È quanto emerge dalla trimestrale di Autostrade per l'Italia (Aspi) che ha visto nei primi tre mesi del 2024 il traffico sulla propria rete crescere complessivamente del 4,3% rispetto alo stesso periodo dell'anno scorso. Il totale dei ricavi operativi del gruppo guidato dall'ad Roberto Tomasi si è attestato a 976 milioni di euro con un incremento annuo di 33 milioni. I costi operativi netti sono diminuiti di 20 milioni a 403 milioni, mentre l'utile del periodo è stato pari a 191 milioni (+28 milioni. +17,2%). L'indebitamento finanziario netto al 31 marzo 2024 è stato pari a 9.370 milioni. Il cash flow operativo generato nel trimestre è ammontato a 401 milioni e le riserve di liquidità hanno totalizzato 6,4 miliardi di euro, supportando gli impegni di investimento.

A questo proposito, nel trimestre per il piano di manutenzione e investimenti sono stati spesi circa 500 milioni di euro, in linea con i target programmati che prevedono la realizzazione di lavori per circa 2,3 miliardi nel corso dell'anno. Prosegue, si legge in una nota, il percorso di trasformazione dell'azienda e la realizzazione dei piani di digitalizzazione e di sostenibilità per una rete sempre più sicura, moderna, green e resiliente. Sono stati approvati dal ministero delle Infrastrutture il progetto del tunnel subportuale a Genova, primo tunnel sottomarino in Italia, e la riqualifica del tracciato originario della A1 tra Firenze Nord e Barberino (potenziamento a 4 corsie in direzione Nord). Sono, invece, in attesa di prossima approvazione il potenziamento dalla A1 Milano - Lodi, della Tangenziale di Modena, della A14 Bologna diramazione Ravenna e del primo lotto della A11 Firenze Peretola Prato.

Continuano, conclude il comunicato, le attività propedeutiche all'avvio dei cantieri realizzativi su tutte le grandi opere strategiche per il Paese (cosiddetti lotti zero), tra le quali la Gronda di Genova e il Passante di Bologna, con oltre 200 milioni di euro impegnati dal 2023 fino ad oggi.