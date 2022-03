Banca dei Territori, più digitale. Intesa rafforza la struttura

Intesa Sanpaolo muove il primo passo verso il rafforzamento di Banca dei Territori previsto dal piano industriale e annuncia, a partire dal primo aprile, la riorganizzazione dell'intera divisione dedicata alla clientela retail, exclusive e alle pmi, con nuove strutture centrali e un maggiore rilievo ai servizi digitali e alla nuova banca Isybank che punta a conquistare 4 milioni di clienti.

In dettaglio viene istituita una nuova struttura di coordinamento People, Business, Development & Control Management, affidata a Virginia Borla, a diretto riporto del responsabile di divisione e a cui faranno capo le sei direzioni a supporto della rete commerciale. Le dodici direzioni regionali, lanciate un anno fa, si confermano strategiche nella politica di servizio ai territori, insieme alla direzione agribusiness e alla direzione impact, dove si insedia Andrea Lecce. La nuova direzione Isybank, centrale nel modello di servizio alla clientela e nella strategia di sviluppo digitale del gruppo Intesa presentata dall'ad Carlo Messina, è per il momento affidata ad interim a Stefano Barrese, mentre la nuova direzione filiale digitale, a Cristina Motta.

«Con la riorganizzazione, la nostra divisione sarà ancor più uno dei motori essenziali del rinnovamento e delle azioni che il nostro gruppo intende attuare nel prossimo quadriennio» ha detto Barrese, responsabile divisione Banca dei Territori.

Tutto questo non basta tuttavia a sostenere il titoli in Piazza Affari dove Intesa, unica banca italiana presente in Ucraina con la controllata Pravex Bank, ha perso il 9% scendendo a 1,9 euro. E, proprio in relazione alla guerra in corso, Marco Elio Rottigni, responsabile divisione International Subsidiary Banks di Intesa, ha dichiarato: «Proviamo grande preoccupazione per la sorte della popolazione dell'Ucraina. Il nostro. Siamo anche determinati a supportare il più possibile i nostri clienti di Pravex così come tutto il popolo ucraino».