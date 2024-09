Banca Progetto passa al fondo Centerbridge

Ascolta ora 00:00 00:00

Cambio di proprietà per Banca Progetto, l'istituto digitale guidato dall'ex manager di Carige e Unicredit Paolo Fiorentino (in foto). Ieri il fondo Oaktree - che in Italia è famoso dopo aver escusso in pegno la proprietà dell'Inter dalla famiglia Zhang - ha firmato l'atto di cessione della propria partecipazione di controllo (99,82%) in Banca Progetto a fondi gestiti da Centerbridge, gestore globale di investimenti alternativi con un patrimonio in gestione che a fine 2023 era di 38 miliardi di dollari. Secondo indiscrezioni, l'accordo è stato concluso per una cifra compresa tra 500 e 550 milioni di euro. La firma dell'operazione, si legge in una nota, «rappresenta un'ulteriore fase per Banca Progetto nel suo percorso di crescita come banca leader in Italia per le piccole e medie imprese». L'istituto, infatti, ha focalizzato il suo core business oltre che sulle funzioni di banca digitale ai privati anche sul credito alle cosiddette Pmi, alle quali ha sottoscritto nel corso del 2023 circa 2,8 miliardi di euro di nuovi prestiti garantiti, generato un utile netto di 72 milioni raggiunto un patrimonio netto di 290 milioni e un CET1 ratio del 17,4 per cento.

Oaktree esce di scena dopo quasi un decennio, avendo condotto il riassetto da Banca Popolare Lecchese nel 2015 quando l'istituto aveva un portafoglio di finanziamenti di 50 milioni poi cresciuto a 7,6 miliardi alla fine del 2023. Il fondo Usa aveva cercato di quotare Banca Progetto entro il secondo trimestre di quest'anno, ma l'idea si era poi arenata. La nuova proprietà - che in passato aveva messo nel mirino Popolare di Vicenza e Veneto Banca - non dovrebbe apportare grossi cambiamenti.

Fiorentino - arrivato in Banca Progetto alla fine del 2019 - continuerà a guidare la banca: «Desidero ringraziare Oaktree per il suo continuo supporto», ha detto l'amministratore delegato, «Non vediamo l'ora di iniziare a collaborare e continuare a creare valore insieme a Centerbridge, e di scrivere il prossimo capitolo della nostra storia continuando a consolidare la nostra posizione di mercato quale banca di riferimento per le Pmi Italiane».