Banca Sella, raccolta oltre 60 miliardi. Risultati stabili, crescono i clienti

Il gruppo Sella prosegue nel percorso di crescita chiudendo il primo semestre con un utile netto di 81,4 milioni di euro, in rialzo dello 0,4% dagli 81,1 milioni dell'analogo periodo del 2023, senza considerare la plusvalenza da 20 milioni derivante dalla partnership strategica con il gruppo Sesa contabilizzati nel marzo 2023. In crescita del 5,4% a 527 milioni il margine di intermediazione, con margine di interesse a 282 milioni (+5,6%) e ricavi netti da servizi a 211,6 milioni (+1,7%).

Per la prima volta la raccolta globale supera la soglia dei 60 miliardi, attestandosi a 61,2 miliardi al 30 giugno, in aumento del 16,7% nell'ultimo anno. A livello di solidità patrimoniale, il coefficiente Cet 1 del gruppo è al 13,02% (dal 13,41% a giugno 2023).

Dai riscontri semestrali spicca l'aumento dei costi operativi a 371,5 milioni (+13,3%), con il rapporto cost/income cresciuto al 69,7% dal 65,3%. A incidere sulla voce costi c'è l'ampliamento dell'organico che ha raggiunto le 6.500 risorse, in aumento di 394 unità rispetto a giugno 2023, e in seconda battuta per gli effetti derivanti dal rinnovo del contratto nazionale.

A metà anno emerge anche una consistente crescita in termini di clienti: 115.000 in più rispetto a giugno 2023, che diventano +187.000 includendo Hype, detenuta in joint venture paritetica con illimity.

Il numero totale dei clienti è così arrivato a 1,4 milioni (3,1 milioni considerando Hype).

Guardando alle principali anime del gruppo, Banca Sella ha chiuso il semestre con un utile netto di 84,8 milioni (-4,7%), mentre Banca Patrimoni Sella & C. ha visto l'utile scendere da 14,7 a 13,4 milioni.