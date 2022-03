Per le banche del territorio missione famiglie e imprese

Quando si annunciano, improvvise, nubi ad offuscare il cielo dell'economia reale (lo vediamo nella continua crescita del prezzo delle materie prime; nell'incremento dei prezzi degli energetici e, a cascata, dei consumi), il Paese deve poter contare sulla presenza collaborativa del sistema creditizio nel suo complesso. Ma qui mi preme richiamare l'attenzione verso gli istituti cosiddetti territoriali. Cioè quelli più prossimi (in teoria i vicini di casa) di pmi e famiglie. Nella storia in modo particolare le cooperative di credito e le casse rurale hanno svolto proprio nei territori di appartenenza una fondamentale opera di contrasto alle crisi, pensiamo solo all'usura, per artigiani e contadini. Era l'Italia di fine Ottocento impegnata a vivere la fase di passaggio verso l'industrializzazione. E doveva farlo senza traumi sociali oltremisura. Le realtà creditizie interpretarono con dedizione e profitto quella missione. Comportandosi a tutti gli effetti come un corpo intermedio virtuoso in grado di fare da rassicurante collante. Anche nel Novecento, evolvendosi, mai vennero meno alla funzione. E sappiamo quali choc il Paese ha affrontato. Con l'ingresso nel XXI secolo il sistema delle banche territoriali (vi sono le eccezioni) si è indebolito per svariati motivi: un rigore allentato della governance; un certo ritardo sul fronte dell'innovazione tecnologica; pressioni competitive che ne hanno indebolito il profilo; una progressiva incapacità a relazionarsi con il cliente in frangenti dove il sostegno avrebbe dovuto essere sostenuto e concreto.

Adesso, con il palesarsi di una nuova incertezza dopo la pandemia che genera dubbi e fragilità soprattutto nelle piccole realtà produttive e nelle famiglie, le banche territoriali che vanno viste alla stregua dei negozi di prossimità hanno la responsabilità sociale di presentarsi con un volto umano, professionale, per favorire il credito a imprese, famiglie e realtà del terzo settore (profit e non profit). Questo tempo non ammette tentennamenti.