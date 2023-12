Banco Bpm accelera sulla bancassurance

A pochi giorni dalla presentazione del piano strategico nel quale ha ribadito il no alle nozze con Mps, Banco Bpm la riorganizzazione della bancassurance e si rafforza mettendo in piedi uno dei maggiori operatori italiani nel vita. L'istituto guidato da Giuseppe Castagna, da una parte, ha infatti perfezionato l'acquisto di Vera Vita e Vera Financial da Generali Italia per oltre 392 milioni a cui va aggiunto il 65% del risultato d'esercizio maturato dall'inizio del 2023 fino al 14 dicembre, data del closing. Un passo funzionale all'internalizzazione del business assicurativo vita, già avviata nel luglio 2022 con l'acquisizione del controllo esclusivo della compagnia Banco Bpm Vita, e che consente un rafforzamento della gamma prodotti wealth management del gruppo, l'ampliamento della base commissionale e l'aumento delle masse assicurative Vita, con maggiori sinergie fra le fabbriche prodotto. Dall'altra, Credit Agricole Assurances ha finalizzato l'acquisizione del 65% del capitale di Vera Assicurazioni (che detiene l'intero capitale sociale di Vera Protezione) e del 65% di Banco Bpm Assicurazioni, da Piazza Meda che ne deterrà il 35 per cento. Il controvalore dell'operazione è di oltre 243 milioni, più un conguaglio a favore di Banco Bpm sulla base dei valori dei fondi propri delle compagnie al 31 dicembre.

Prende così avvio la partnership strategica di distribuzione ventennale per i prodotti e i servizi di assicurazione Danni, Protezione Danni e Protezione Vita, distribuiti attraverso una rete che include circa 1.500 agenzie di Banco Bpm su tutto il territorio italiano. L'operazione consente peraltro a Credit Agricole Assurances di diventare il terzo operatore bancassicurativo rami Danni in Italia per volume di premi raccolti. Per Philippe Dumont, ceo di Credit Agricole Assurances, «la finalizzazione» dell'accordo «con un partner strategico e di vecchia data è una tappa fondamentale per il nostro sviluppo a livello internazionale e per la diversificazione delle nostre attività».