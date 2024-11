Berlusconi sul podio della reputazione

Ascolta ora 00:00 00:00

Andrea Orcel, amministratore delegato di Unicredit, si conferma al primo posto nella Top Manager Reputation di ottobre con un punteggio di 84.89. Stilata da Reputation Manager, la classifica monitora da oltre dieci anni la reputazione online dei leader delle principali aziende in Italia. Orcel è al centro delle notizie finanziarie per l'operazione su Commerzbank e per l'incremento di 5 miliardi di euro negli investimenti aziendali del «Piano Transizione 5.0» dell'istituto, volto a sostenere le imprese. Secondo in classifica, con un punteggio di 81.94, è Pier Silvio Berlusconi (in foto), grazie ai ricavi in crescita di Media For Europe (Mfe), al piano di assunzione di giovani under 30 e alle speculazioni su una sua possibile entrata in politica. Sul terzo gradino del podio troviamo Claudio Descalzi di Eni (79.81), che alla consegna degli Eni Awards ha sottolineato l'importanza della ricerca nella transizione energetica, presentando il Methane Report 2024 e il ruolo di Eni nella gestione del metano. Renato Mazzoncini di A2A guadagna a sua volta una posizione, piazzandosi quarto con 78.07. Sale di due posizioni al quinto posto Urbano Cairo (78.03), dopo aver visto il Torino in vetta alla Serie A per la prima volta in 47 anni. In sesta posizione troviamo invece Giorgio Armani (77.80), che ha vestito Sophia Loren per il suo novantesimo compleanno e ha pubblicato un libro autobiografico. La classifica prosegue con Carlo Messina, ceo di Intesa Sanpaolo, al settimo posto nonostante i nuovi record del suo istituto (77.76), quindi Matteo Del Fante ottavo (74.82). Brunello Cucinelli scende al nono (74.77), seguito da Luca de Meo al decimo (72.47), che guadagna una posizione.

All'11° guadagna due posizioni Alessandro Benetton (72.23), che lancia una fondazione per gli under 30 e fa entrare Banca Ifis nella sua The Street. Al dodicesimo Luigi Ferraris (72.06), al tredicesimo sale di uno Marina Berlusconi (71.94), poi Cristina Scocchia (68.60).