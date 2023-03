Bollette: in arrivo un calo di oltre il 20%

Bolletta della luce più leggera. Sono previsti, infatti, cali delle tariffe «superiori al 20% sicuramente», ha dichiarato il presidente Arera Stefano Besseghini, ma anche il prezzo del gas vedrà una diminuzione anche se non della stessa entità «sarebbe ragionevole aspettarsi qualcosa intorno al 10 per cento». Alla vigilia della comunicazione trimestrale della tariffa dell'elettricità per il periodo aprile-giugno da parte di Arera, il presidente dell'Autorità Stefano Besseghini ha confermato il taglio per gli utenti del mercato tutelato.

Per il trimestre gennaio-marzo il calo comunicato a fine dicembre era stato del 19,5 per cento. Sul gas, la cui tariffa indicata mensilmente sarà resa nota il 4 aprile, «siamo a fine mese», quindi con l'andamento del prezzo ormai definito, «sarebbe ragionevole aspettarsi qualcosa intorno al 10% perché la variazione più importante l'ha fatta nei due mesi precedenti» (-34,2% a gennaio e -13% a febbraio), «quindi che adesso riesca a recuperare molto più di quello mi sembra difficile», ha osservato il presidente dell'Autorità. «Se saranno confermate le previsioni di Arera, il ribasso delle tariffe di luce e gas determinerebbe un risparmio per 408 euro annui a famiglia rispetto ai prezzi oggi in vigore», ha calcolato il Codacons.

Besseghini ha valutato positivamente il nuovo dl Bollette perché conferma attenzione per i consumatori vulnerabili. Il recupero degli oneri di sistema elettrici a partire da maggio, ha spiegato, è legato ai costi che si sostengono e sgravarne il bilancio pubblico «crea spazio per interventi successivi nel momento in cui ce ne dovesse essere bisogno». Protestano sia Assoutenti che l'Unione nazionale consumatori in quanto il ripristino di questa voce di costo comporterà comunque una «stangata». Non a caso Confcommercio ne ha chiesto la «sterilizzazione» (magari utilizzando i proventi delle aste CO2) perché incide per il 25% sul costo delle forniture. La bolletta del terziario quest'anno è attesa a 38 miliardi dai 41 miliardi del 2022, il triplo circa dei 13 miliardi pagati nel 2021.